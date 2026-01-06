x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close
Suscríbete Suscríbete

Lamentable: Corralejas dejaron más de 60 heridos en Caucasia, Antioquia

Al menos 24 personas tuvieron que se hospitalizadas debido a la gravedad de sus heridas. Conozca aquí el reporte.

  • Aproximadamente cuatro menores resultaron heridos durante las corralejas. FOTO: EL COLOMBIANO
    Aproximadamente cuatro menores resultaron heridos durante las corralejas. FOTO: EL COLOMBIANO
Maria Fernanda Quejada Loaiza
Maria Fernanda Quejada Loaiza

Metro

hace 7 horas
bookmark

Con más de 60 heridos culminaron las corralejas de Caucasia, en el Bajo Cauca antioqueño. De acuerdo con el reporte entregado por las autoridades locales, los lesionados presentaron golpes, fracturas, laceraciones y cornadas, producto de la participación directa en el espectáculo taurino y de incidentes alrededor del evento.

De los más de 60 heridos, un total de 24 personas debieron ser hospitalizadas. Organismos de socorro indicaron que en las festividades salieron heridos cuatro menores.

Le puede interesar: Interminable salvajada en Caucasia: desórdenes en corralejas dejan 19 heridos

“24 personas fueron heridas por cornadas de toro de manera leve. Este año (en comparación con el 2024) fueron 12 heridos menos. Queremos informar que las fiestas se desarrollaron con total normalidad, a pesar de que se presentó una riña el día 25 de diciembre”, indicó José Alejandro Payares, secretario de Gobierno y Seguridad de Caucasia.

El Cuerpo de Bomberos de Caucasia aseguró que durante la realización de los espectáculos se contó con medidas de prevención y atención inmediata.

Hay que recordar que el desarrollo de estas corralejas se dio pese a que, días antes del evento, la Gobernación de Antioquia había recordado la normatividad vigente para espectáculos taurinos en el departamento.

La administración departamental había entregado el año pasado la Ordenanza 16 de 2025, que regula este tipo de actividades. En ella se establecieron estrictos lineamientos que debían cumplir tanto los organizadores como los asistentes.

Entre las disposiciones más importantes se encuentra la prohibición del ingreso de personas en estado de embriaguez o bajo efectos de sustancias psicoactivas y la restricción de participación para menores de 14 años.

Entérese: A Caucasia y otros cinco municipios de Antioquia se les acabó la guachafita con las corralejas: se acabarán por decisión de la Corte

Preguntas frecuentes sobre el tema:

¿Es legal el ingreso de menores a las corralejas en Antioquia?
Según la Ordenanza 16 de 2025, está prohibida la participación y el ingreso de menores de 14 años. Pese a esto, las autoridades reportaron cuatro menores heridos en las festividades de Caucasia este año.
¿Qué pasará con las corralejas tras la decisión de la Corte Constitucional?
La Corte ha dictaminado el fin de estas prácticas en varios municipios. En Antioquia, se espera que estas sean las últimas ediciones, ya que la ley busca prohibir definitivamente los espectáculos que impliquen maltrato animal y riesgo humano extremo.
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida