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Asamblea de Antioquia decidirá si modifica junta de la FLA este sábado 28 de marzo

La iniciativa fue aprobada en primer debate el pasado martes 24 de marzo en la Comisión Segunda de esa corporación y está pendiente de ser dirimida en plenaria.

  • Este sábado se realiza el segundo y último debate para aprobar el proyecto de ordenanza 04. FOTO: Cortesía Asamblea de Antioquia
    Este sábado se realiza el segundo y último debate para aprobar el proyecto de ordenanza 04. FOTO: Cortesía Asamblea de Antioquia
El Colombiano
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hace 2 horas
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Este sábado 28 de marzo, la plenaria de la Asamblea realizará el debate definitivo del proyecto de ordenanza con el que la Gobernación busca modificar la estructura de la junta directiva de la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA).

Luego de ser aprobada en primer debate por la Comisión Segunda de esa corporación, ahora serán los 26 diputados del departamento los que decidirán si avalan la iniciativa.

En contexto: Proyecto para modificar junta de la FLA despertó controversia en la Asamblea

La discusión por el proyecto comenzó el pasado 4 de marzo de 2026, fecha en la que la gobernación radicó la iniciativa, rotulada como el proyecto de ordenanza 04 de 2026.

En el documento, la principal propuesta es incrementar el número de miembros independientes en el máximo órgano de decisión de la entidad.

En la exposición de motivos, el gobernador Andrés Julián Rendón argumentó que el cambio sería necesario para fortalecer las capacidades técnicas de la empresa.

“La reconfiguración de la Junta Directiva se realiza con el objetivo de incorporar perfiles con conocimiento técnico especializado, visión autónoma e independiente, experiencia en el mercado y perspectivas actualizadas sobre el comportamiento del sector, que contribuyan a una toma de decisiones más estratégica”, argumentó en el documento.

En uno de los parágrafos del proyecto aparece que aquellos que integren dicha junta como independientes deberían tener mínimo diez años de experiencia profesional, cinco años en cargos gerenciales, haber estado en al menos dos juntas directivas de entidades públicas o privadas y no haber tenido vinculación con entidades públicas en los últimos cinco años.

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Polémica por propuesta de modificar la junta directiva de la FLA

Sin embargo, la idea no ha estado exenta de polémica y cuestionamientos, sobre todo desde los sindicatos de la entidad y varios diputados de la oposición, que ven con suspicacia el cambio.

“Lo que quiere hacer el gobernador Rendón es cambiar las mayorías y pasar de tres públicos a tres privados escogidos por él”, planteó por ejemplo el diputado Luis Peláez.

“Ahí no se le está quitando control político a la Asamblea, no se están enajenando cosas, no se pretende vender una participación. Responde a unos criterios técnicos que imparte la Ocde y que Colombia está adoptando”, replicó por su parte el diputado Juan Felipe Vélez, ponente de la iniciativa.

Luego de una primera discusión realizada el pasado 24 de marzo, la Gobernación decidió modificar el texto original de la ordenanza, proponiendo que el número de miembros de junta pasara de cinco a seis, dejando a tres miembros independientes y tres públicos.

En esta nueva versión del texto, se estipuló que, en caso de llegar a un empate, sería el presidente de la junta directiva —rol que ostenta el gobernador o su delegado— quien desempataría las decisiones.

La discusión de este sábado comenzó hacia las 8:00 de la mañana y se espera que concluya con la votación del proyecto de ordenanza.

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