Periodistas de Putumayo alertan amenazas de disidencias de las Farc: “somos objetivo militar”

Los periodistas Dubán García, director del noticiero Al Día Noticias y Hamilton Obando, camarógrafo y productor de ese mismo medio de comunicación, de Mocoa, Putumayo, están en riesgo inminente. Así lo informó la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), a través de un comunicado publicado el pasado viernes que informaba una grave escalada de intimidaciones contra los periodistas.

Le puede interesar: Disidencias de ‘Iván Mordisco’, responsables del 47,1% de casos de reclutamiento de menores

Las amenazas tienen antecedentes. El pasado mes de enero, en el edificio donde opera Al Día Noticias dejaron un panfleto firmado por el Frente Carolina Ramírez, en el que declaraban a ambos periodistas objetivo militar por su labor periodística. Pero en los últimos días se conoció un plan para atentar contra sus vidas.

“Los comunicadores han sido hostigados e instrumentalizados tanto por el Frente Carolina Ramírez, del Estado Mayor Central, y los Comando de Frontera, grupos armados ilegales que se disputan el control territorial en el departamento. A pesar de la magnitud de los hechos y el peligro evidente que enfrentan, la respuesta institucional ha sido insuficiente y desproporcionada frente al nivel de riesgo, lo que los deja en una situación de absoluta vulnerabilidad”, dice el comunicado de la organización.

Según la FLIP, las amenazas de los grupos ilegales tienen relación directa con la labor informativa de los periodistas que a través de sus emisiones transmitidas en la frecuencia FM y publicaciones en la página de Facebook del medio, han denunciado las actuaciones de los grupos armados ilegales en la región, así como los secuestros y extorsiones que estarían cometiendo.