Periodistas de Putumayo alertan amenazas de disidencias de las Farc: “somos objetivo militar”

Según la Fundación para la Libertad de Prensa, en los últimos días se conoció un plan para atentar contra sus vidas

    Según la FLIP en 2025 se registraron 469 agresiones contra periodistas en el país. Foto: cortesía
El Colombiano
hace 6 horas
bookmark

Los periodistas Dubán García, director del noticiero Al Día Noticias y Hamilton Obando, camarógrafo y productor de ese mismo medio de comunicación, de Mocoa, Putumayo, están en riesgo inminente. Así lo informó la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), a través de un comunicado publicado el pasado viernes que informaba una grave escalada de intimidaciones contra los periodistas.

Le puede interesar: Disidencias de ‘Iván Mordisco’, responsables del 47,1% de casos de reclutamiento de menores

Las amenazas tienen antecedentes. El pasado mes de enero, en el edificio donde opera Al Día Noticias dejaron un panfleto firmado por el Frente Carolina Ramírez, en el que declaraban a ambos periodistas objetivo militar por su labor periodística. Pero en los últimos días se conoció un plan para atentar contra sus vidas.

“Los comunicadores han sido hostigados e instrumentalizados tanto por el Frente Carolina Ramírez, del Estado Mayor Central, y los Comando de Frontera, grupos armados ilegales que se disputan el control territorial en el departamento. A pesar de la magnitud de los hechos y el peligro evidente que enfrentan, la respuesta institucional ha sido insuficiente y desproporcionada frente al nivel de riesgo, lo que los deja en una situación de absoluta vulnerabilidad”, dice el comunicado de la organización.

Según la FLIP, las amenazas de los grupos ilegales tienen relación directa con la labor informativa de los periodistas que a través de sus emisiones transmitidas en la frecuencia FM y publicaciones en la página de Facebook del medio, han denunciado las actuaciones de los grupos armados ilegales en la región, así como los secuestros y extorsiones que estarían cometiendo.

En 2004, los periodistas fueron secuestrados en dos ocasiones por integrantes de los Comandos de la Frontera (CDF) y durante su retención fueron obligados a producir y publicar contenido que favorecía al grupo armado en las redes sociales del medio. Los amenazaron con asesinarlos o atentar contra sus familias de no hacerlo.

Esto, a su vez, provocó que el Frente Carolina Ramírez los señalara como supuestos aliados del grupo rival y también los amenzaron de muerte si no abandonaban la región.

“Esta situación muestra un dramático ejemplo de las condiciones para desarrollar el ejercicio periodístico en el departamento, pues deja en evidencia patrones de violencia que los grupos armados están utilizando para amedrentar a los comunicadores, controlar los medios e influir directamente en la información que circula en el territorio”, dijo la FLIP.

Lea también: EXCLUSIVO | Con ascensos y dos nuevos integrantes, así quedó la cúpula del Clan del Golfo, el cartel más poderoso de Colombia

La organización además insistió en los problemas que presenta la Unidad Nacional de Protección (UNP) para atender las amenazas o brindar medidas completas y oportunas.

Periodistas en riesgo

Un informe publicado por la FLIP el pasado 9 de febrero, Día del periodista, reveló lo peligroso que sigue siendo el ejercicio del periodismo en Colombia.

Según los datos obtenidos por la organización, en 2025 se registraron 469 agresiones contra 305 periodistas en el país. 129 amenazas, 61 casos de estigmatización y 39 casos de acoso. 14 periodistas tuvieron que abandonar sus ciudades, 7 salieron al exilio y las zonas de mayor riesgo fueron Norte de Santander, Bogotá, Arauca, Córdoba y Nariño.

