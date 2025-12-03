x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

¿En qué equipo jugará James Rodríguez en 2026?: “Iré donde pueda ser feliz”

El capitán de la Selección Colombia dice que se prepara para estar a la altura en su tercer Mundial de fútbol, y señala que tiene varias ofertas de clubes tras salir de León de México.

  • James Rodríguez disputará con Colombia su tercer Mundial de fútbol de mayores. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
    James Rodríguez disputará con Colombia su tercer Mundial de fútbol de mayores. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 11 horas
bookmark

James Rodríguez está sin equipo, pero se lo nota tranquilo, feliz y lleno de confianza más allá de la expectativa que genera su falta de competencia a seis meses para el Campeonato Mundial de fútbol a realizarse en México, Estados Unidos y Canadá.

¿En qué club jugará el capitán de la Selección Colombia para que no pierda su nivel? Esa es la pregunta obligada hacia el jugador, quien no renovó su contrato con el León del fútbol mexicano.

Por lo pronto, como ha sido su costumbre cuando ha cambiado de club, el mediocampista de 34 años, que suma 31 goles en 122 presentaciones con la Tricolor, se viene entrenando, como afirma, de manera individualizara, para mantenerse en forma y continuar siendo pieza clave en el esquema del entrenador Néstor Lorenzo, quien siempre le ha dado su voto de confianza.

Lea: Todo listo para el Sorteo del Mundial 2026: estas serán las novedades que tendrá esta edición

El cucuteño, goleador del Mundial de Brasil-2014 con seis tantos, viene de actuar dos torneos de la Liga de México con León, con el cual tuvo continuidad, era respetado por compañeros y cuerpo técnico. En el Clausura 2025 llevó a dicho elenco a los cuartos de final y en el Apertura 2025 quedó eliminado en la fase regular. Allí jugó 34 partidos, marcó cinco goles y dio nueve asistencias. Su mayor ideal con este conjunto era estar en el Mundial de Clubes, lo cual no se dio por un impedimento derivado de la multipropiedad del Grupo Pachuca.

Desde su salida de La Fiera se viene especulando bastante con el destino del jugador.

Si bien no hay nada oficial, muchos medios coinciden en que la MLS, liga de fútbol de Canadá y Estados Unidos, aparece como un destino probable. Entre las escuadras mencionadas están LA Galaxy, Orlando City SC, Toronto FC y New York City FC.

También que podría seguir en el balompié azteca. Algunos medios de México han dicho que Monterrey le ofrece un contrato ambicioso para 2026, pues busca reforzar su plantilla con un jugador de experiencia que eleve el nivel del equipo, lo cual le permitiría al creativo preparar su temporada con regularidad pensando en el Mundial 2026.

A la vez se rumoró que hay otros clubes que lo siguen de cerca, entre ellos el Flamengo, actual campeón de la Copa Libertadores. De hecho, Millonarios de Colombia le hizo contactó al jugador para ficharlo. Pero lo cierto del caso es que no hay nada confirmado y ni el jugador da pistas. Eso sí, aseguró que tiene ofertas.

De visita en Colombia, y en conversación con la excampeona olímpica y mundial de salto triple, la antioqueña Caterine Ibargüen, quien hace parte del equipo de Deportes de RCN Televisión, Rodríguez le expresó lo siguiente ante la pregunta de cuál sería su próximo club.

“Faltan seis meses para que comience el Mundial. Hay que estar tranquilo, hacer todo bien, entrenarme y comer bien, cuando todo te sale bien no hay que cambiar nada. Al equipo que vaya (su ideal es), poder jugar, sé que va a salir algo bueno, algo chévere. Estoy con muchas ganar, iré donde pueda ser feliz, donde pueda jugar. No tengo claro el equipo ni el país, porque hay varias chances”, le dijo James a Caterine.

Frente al sorteo del Mundial, que será este viernes, Rodríguez aseguró: “Estoy tranquilo, contra el que toque, toca dar cara. Obviamente quiero saber frente a qué equipos vamos a jugar, pero estoy tranquilo porque tengo un grupo que es grande, que siempre quiere competir y ganar”.

Los equipos que ha representado James Rodríguez

Club Años Partidos Goles

Envigado FC 2007-2008 30 9

Banfield 2008-2009 51 10

FC Porto 2010-2013 108 32

AS Mónaco 2013-2014 38 10

Real Madrid 2014-15-16-17 111 36

Bayern Múnich 2017-2019 67 15

Real Madrid 2019-2020 14 1

Everton FC 2020-2021 26 6

Al-Rayyan SC 2021-2022 16 5

Olympiacos FC 2022-2023 23 5

São Paulo FC 2023-2024 22 2

Rayo Vallecano 2024 7 0

Club León 2025 34 5

Liga Betplay

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida