Indignación en Rionegro por salvaje golpiza contra un operario de aseo

Tres hombres fueron capturados como principales sospechosos. Las autoridades rechazaron el acto violento.

  El ataque contra el operario de aseo quedó registrado en las cámaras de seguridad de Rionegro. FOTOS: Cortesía Alcaldía de Rionegro
    El ataque contra el operario de aseo quedó registrado en las cámaras de seguridad de Rionegro. FOTOS: Cortesía Alcaldía de Rionegro
El Colombiano
15 de octubre de 2025
bookmark

Un operario de aseo de Rionegro fue víctima de una brutal golpiza que generó repudio entre los habitantes y autoridades de ese municipio.

De acuerdo con los primeros informes, el ataque se perpetró cerca al parque principal de Rionegro, cuando el trabajador, empleado de la empresa Verde Limpio Colombia S.A.S.E.S.P., fue interceptado por tres hombres.

Se presume que el aseador le habría llamado la atención a los tres sujetos por tirar basuras en plena vía pública, recibiendo en respuesta un salvaje ataque, en el que no solo sufrió fracturas y graves lesiones en su cara, sino que perdió varias piezas dentales.

Parte del material que es objeto de estudio por parte de las autoridades es un video grabado por una cámara de seguridad en el que se observa a un grupo de hombres caminando en dirección al lugar en el que trabajaba el operario lesionado y que luego huyen de la escena con una escoba en sus manos.

“Desde la Alcaldía de Rionegro condenamos con firmeza estos hechos, hacemos el llamado a las autoridades para que actúen con determinación y de manera ejemplar, además acompañamos a nuestro trabajador agredido, exigiendo justicia y respeto por la vida”, expresó el alcalde de Rionegro, Jorge Rivas.

Tal como quedó registrado también en los videos de seguridad, instantes después del ataque las autoridades desplegaron un operativo relámpago para atender al operario y ubicar a sus agresores.

Carolina Tejada, secretaria de Gobierno de Rionegro, añadió que gracias a esos esfuerzos los presuntos responsables fueron localizados y detenidos, quedando a disposición de la Fiscalía para responder ante la justicia.

“No podemos permitir que la violencia y la falta de respeto se conviertan en respuestas frente a quienes trabajan por el bienestar colectivo”, añadió el mandatario local.

Desde la Alcaldía se expresó de igualmente solidaridad contra el operario lesionado y su familia y se hizo un llamado a la ciudadanía para proteger y reconocer a quienes se encargan de cuidar y mantener limpia la ciudad.

