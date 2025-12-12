Así fue el tortuoso rescate de cuatro restos de desaparecidos en Urabá: más de siete horas cruzando ríos y montañas bajo la lluvia

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) recuperó en los últimos días cuatro cuerpos de personas que presumiblemente fallecieron en medio de la confrontación entre grupos armados en la zona de Urabá.
Según informaron fuentes de esa entidad, las identidades de estas podrían corresponder a una mujer que desapareció en 2004 y a dos hombres y una mujer que habrían sido inhumados sin identificación en 2007, tras otro episodio violento.
Los restos fueron hallados en la vereda Tasidó, en jurisdicción del municipio de Mutatá. Esta es una zona agreste y lluviosa. Para llegar hasta esa zona rural es necesario recorrer hasta siete horas a lomo de mula sorteando ríos y vadeando montañas y fue justamente esa la situación que tuvieron que sortear los profesionales forenses adscritos a esta entidad que fue creada a partir de los Acuerdos con las Farc de 2016 con la misión de hallar a las personas que murieron en medio de un conflicto de más de cinco décadas en el país.