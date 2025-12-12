Niñolandia lanza outlet de juguetes con precios de remate desde los $2.600

Niñolandia, la famosa juguetería paisa con más de 40 años en el mercado, lanzó de manera oficial su primer outlet de juguetería con precios de remate.
Este espacio está ubicado en el segundo piso de la tienda oficial de la juguetería en el Centro de Medellín. Esta sección cuenta con diversas promociones en todo tipo de juguetería: balones, carros, patinetas, figuras de acción, muñecas, bicicletas y demás.
Mariana Gómez, una de las administrativas del negocio, contó que la inauguración fue el pasado 2 de diciembre. Y explicó que las personas podrán acceder a precios desde los $2.600 en adelante.