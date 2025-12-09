x

Intervienen por primera vez el cementerio de El Bagre, Antioquia, para recuperar 14 cuerpos de desaparecidos

La Unidad de Búsqueda logró identificar a 11 de los 14 desaparecidos que en el cementerio municipal reposan. Conozca aquí los detalles.

  Este es el cementerio municipal de El Bagre, en el Bajo Cauca, el cual cuenta con un total de 28 sitios de interés para la búsqueda de personas desaparecidas. FOTO: Cortesía UBPD
    Este es el cementerio municipal de El Bagre, en el Bajo Cauca, el cual cuenta con un total de 28 sitios de interés para la búsqueda de personas desaparecidas. FOTO: Cortesía UBPD
  El cementerio de El Bagre tiene un total de 28 sitios de interés forense donde reposan personas desaparecidas en el marco del conflicto armado. FOTO: Cortesía UBPD
    El cementerio de El Bagre tiene un total de 28 sitios de interés forense donde reposan personas desaparecidas en el marco del conflicto armado. FOTO: Cortesía UBPD
  Esta intervención hace parte del Plan Regional de Búsqueda del Bajo Cauca y Valdivia, el cual registra hasta la fecha 2.502 desaparecidos. FOTO: Cortesía UBPD
    Esta intervención hace parte del Plan Regional de Búsqueda del Bajo Cauca y Valdivia, el cual registra hasta la fecha 2.502 desaparecidos. FOTO: Cortesía UBPD
Maria Fernanda Quejada Loaiza
Maria Fernanda Quejada Loaiza

Metro

09 de diciembre de 2025
La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) inició la primera intervención humanitaria en el cementerio municipal de El Bagre, en el Bajo Cauca antioqueño, con el propósito de recuperar 14 cuerpos de personas que habrían sido desaparecidas en el marco del conflicto armado.

La acción, que inició el 5 de diciembre y finaliza el 13, tiene el fin de intervenir siete bóvedas individuales y dos áreas de interés forense ubicadas en la zona de sepulturas. La investigación humanitaria y extrajudicial adelantada por la UBPD permitió orientar la identidad de al menos 11 personas cuyos cuerpos podrían encontrarse allí.

Según la entidad, estas desapariciones estarían relacionadas con dos hechos del conflicto armado: uno ocurrido en 2012, en la vía que conecta a El Bagre con el corregimiento de Puerto Claver, y otro registrado en 2013 en zona rural de Zaragoza.

Esta intervención hace parte del Plan Regional de Búsqueda del Bajo Cauca y Valdivia, el cual registra hasta la fecha 2.502 desaparecidos. FOTO: Cortesía UBPD
Esta intervención hace parte del Plan Regional de Búsqueda del Bajo Cauca y Valdivia, el cual registra hasta la fecha 2.502 desaparecidos. FOTO: Cortesía UBPD

Le puede interesar: En el cementerio de Jardín, Antioquia, buscan por primera vez restos de personas desaparecidas por el conflicto

La UBPD hizo una petición a las familias buscadoras para que se acerquen al cementerio municipal en los días donde se realizará la intervención, entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m., con el fin de realizar su solicitud de búsqueda y aportar muestras de ADN para avanzar en los procesos de identificación.

“Invitamos a las familias, a las organizaciones y personas que todavía no presentan la solicitud de búsqueda a sus seres queridos desaparecidos, a que se acerquen durante los días de la intervención al cementerio. Allí estaremos recibiendo solicitudes de búsqueda, haciendo tomas de muestra y enriqueciéndonos con información para la búsqueda en el territorio”, expresó Gloria Araque, coordinadora territorial de Antioquia de la Unidad de Búsqueda.

El cementerio de El Bagre cuenta con un total de 28 sitios de interés para la búsqueda de personas desaparecidas: 13 son bóvedas individuales y 15 son sepulturas señaladas por la investigación.

Entérese: Por un sueño hallaron los cuerpos de un padre y su hija en el Urabá antioqueño: llevaban 26 años desaparecidos

Esta intervención hace parte del Plan Regional de Búsqueda del Bajo Cauca y Valdivia, el cual registra hasta la fecha 2.502 desaparecidos. En todo el departamento, la cifra asciende a 27.442 y, en el país, a 135.396, según datos reportados por la UBPD.

