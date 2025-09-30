Municipio de Bello, condenado de nuevo a indemnizar a víctimas de la tragedia que dejó 80 muertos hace 15 años

El Tribunal administrativo de Antioquia le ordenó al Municipio de Bello indemnizar a los familiares de dos víctimas mortales de la tragedia desatada por un alud de tierra de grandes proporciones que hace casi 15 años les produjo la muerte a 80 personas en el sector de La Gabriela.
En ese episodio fallecieron Matilde Eugenia Restrepo Álvarez y Jhon Fredy Castro Sepúlveda, cuyos allegados entablaron una demanda contra la administración de este municipio localizado en el norte del Valle de Aburrá. Inicialmente el Juzgado 26 Administrativo de Medellín falló en su contra, pero los representantes de la parte afectada apelaron ante la instancia superior.
Ahora, la Sala Quinta del contencioso departamental confirmó la responsabilidad del Municipio al concluir que incurrió en falla en la prestación del servicio por omisión, debido a que, en su concepto, no tomó las medidas necesarias para estabilizar el terreno que ocasionó el desastre ni ejecutó acciones de vigilancia y control frente al funcionamiento del parqueadero y lavadero de carros conocido como La Báscula, cuyo inadecuado manejo contribuyó a la desestabilización del talud.