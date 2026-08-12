¿Se va del Parque del Periodista? La verdad tras el retiro de placas en la Academia Antioqueña de Historia

Por esta razón, EL COLOMBIANO estuvo en la emblemática casona que sigue ejerciendo como un baluarte cultural en este complejo sector del Centro.

La falta de las antiguas placas despertó preocupación entre vecinos y transeúntes del centro de Medellín. Al ver retirados estos elementos distintivos del edificio, varias personas llegaron a pensar que la institución abandonaría la histórica casa donde ha funcionado durante décadas.

El edificio en estos días estuvo en el centro de la noticia a raíz de la ausencia temporal de las placas en su fachada que confirman a los visitantes que es el sitio que estaban buscando.

En pleno Parque del Periodista —sobre la carrera Girardot, entre las calles 53 Maracaibo y 54 Caracas— pervive desde 1969 una joya oculta para los entusiastas de la historia que hay en la ciudad. Allí se ubica la sede de la Academia Antioqueña de Historia.

Desde la Academia fueron enfáticos en desmentir la versión que hablaba de la salida de la entidad y explicaron que todo hace parte de un proceso de renovación física y de modernización de sus servicios.

“Varios vecinos nos han preguntado y han cuestionado eso, pero a todo el mundo le decimos que no nos vamos. Aquí lo que se está haciendo es una renovación”, aseguró Édgar Antonio Aparicio Montoya, secretario general de la Academia Antioqueña de Historia.

Detalló además que el retiro de las placas obedece a las intervenciones tanto exteriores como internas que está sufriendo la magnífica vivienda que hace de sede de la Academia.

Por ejemplo, las placas institucionales fueron retiradas, pero para restaurarlas. Además, el escudo de la entidad, que corona el frontis de la edificación, será actualizado para incorporar modificaciones recientes a la imagen institucional.

De otro lado, al interior del inmueble, Aparicio explicó que las renovaciones abarcan otras partes del edificio. Según el secretario, durante todo el año se han realizado adecuaciones en distintos espacios, incluyendo mejoras en redes eléctricas, sistemas de alarma, cableado y otros dispositivos que no eran renovados desde hace cerca de dos décadas.

“Todo este año se ha estado organizando en diferentes lugares, desde el tercer piso hasta el primero. Estamos cambiando varias secciones, organizando el auditorio y haciendo muchas mejoras que necesitaba la sede”, indicó.

Uno de los proyectos más importantes corresponde a la reorganización integral de la biblioteca, labor a la que está dedicada la bibliotecóloga Ana Milena Sánchez Gómez, en un proceso que ya completa varios meses de trabajo y que permitirá reabrir de manera total el servicio al público una vez finalicen las labores.

A la par, la Academia adelanta un trabajo archivístico con varios fondos documentales de gran valor histórico que durante años permanecieron sin clasificación. Para ello fueron contratadas las historiadoras Gloria Soto y Luz Estela Velásquez Hernández, así como la archivista e investigadora Diana Morales.

Entre los archivos que están siendo organizados por las académicas se encuentran los fondos documentales de personalidades como Clodomiro Ramírez, Camilo C. Restrepo, José María Betancur, Juan José Botero, Julio César García, Ricardo Olano y Víctor Cárdenas Jaramillo, además de importantes documentos relacionados con algunos predios históricos del departamento como la hacienda cafetera La Amalia, en Venecia.

El secretario destacó especialmente el valor del archivo de Luis López de Mesa, figura fundamental para la historia de la institución, y que está ligado a la historia de la Academia, toda vez que en 1967 y tras la muerte del intelectual, su familia donó la casa donde actualmente funciona la entidad desde el 21 de mayo de 1969. Una vez concluya la reorganización, tanto la biblioteca como los archivos estarán disponibles para consultas académicas y del público general.