Satena lleva ayudas a Quibdó, Buenaventura, Nuquí y Condoto tras el sismo: así puede donar

Ante los daños ocasionados por el fuerte sismo registrado en el Pacífico colombiano, Satena, la aerolínea del Gobierno Nacional, puso en marcha una jornada solidaria para recolectar y transportar ayudas hacia las comunidades afectadas.
La iniciativa contempla la movilización de donaciones hacia Quibdó, Buenaventura, Nuquí y Condoto, cuatro territorios impactados por la emergencia y que hacen parte de la operación de la aerolínea en esta región.
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La jornada reúne a colaboradores de dicha aerolínea y empresas aliadas para recolectar alimentos no perecederos, medicamentos y otros elementos de primera necesidad, aprovechando la conectividad aérea que la compañía mantiene con el Pacífico.