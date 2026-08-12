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El doloroso mensaje de “El Arriero” Herrera tras el terremoto: “No me pongan a jugar que no dirijo. Si me tengo que ir, me voy”

El entrenador antioqueño de Once Caldas manifestó su dolor por la tragedia en Colombia.

  • Hernán Darío “El Arriero” Herrera se niega a dirigir en los próximos días. FOTO: Captura de vídeo
    Hernán Darío “El Arriero” Herrera se niega a dirigir en los próximos días. FOTO: Captura de vídeo
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 10 horas
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Colombia vive horas de angustia y dolor por la tragedia que dejó el sismo del pasado lunes 10 de agosto, día en el que la DIMAYOR hizo público el aplazamiento de los partidos de la semana, algo que replicó la CONMEBOL, entidad que postergó los partidos de clubes colombianos en Copa Libertadores y Sudamericana.

El equipo de una de las ciudades más afectadas, como Manizales, se manifestó a través de su director técnico y líder. Hernán Darío “El Arriero” Herrera, estratega de Once Caldas, estuvo junto a un grupo de jugadores en el programa Medio Tiempo de Win Sports y alzó la voz, por sus jugadores, familias, Manizales y todo el pueblo colombiano, negándose rotundamente a jugar en medio del sufrimiento nacional.

“No quiero jugar, hasta que el grupo no esté bien, no voy a jugar. Si me tengo que ir del Once, me voy, pero viendo tanta gente sufrir en Manizales, en Cali, en Chocó, en Pereira... yo creo que ahora tenemos que estar todos unidos”, afirmó Herrera, quien se notó claramente afectado por lo sucedido.

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Hay que recordar que el plantel caldense no se encontraba en Manizales en el momento del sismo. Los jugadores del campeón de la Libertadores 2004 estaban en Bogotá, esto debido a que debían salir a Valledupar en las próximas horas para afrontar un compromiso de Copa Betpay contra Alianza FC.

Aprovechando su estadía en la capital de la República, “El Arriero” arribó a este canal televisivo para dar su visión acerca del papel del balompié en este momento.

“Tengo 22 jugadores y ninguno está anímicamente ni psicológicamente para jugar, nadie. Tenemos dos compañeros a los que se les cayó la casa. ¿Los voy a llevar a un albergue y después para dónde se van?”, manifestó el entrenador.

Herrera fue muy claro en su postura de no ir a jugar. Mostró alivio porque su esposa y su perro se encuentran bien, sin embargo, el dolor es evidente al mencionar a las víctimas. Pidió dejar de lado la rivalidad entre Pereira y Once Caldas e hizo el llamado a la unión. En cuanto al compromiso contra Alianza en Valledupar fue tajante: “no voy”.

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Solidaridad con quiénes tuvieron pérdidas

Uno de los dos integrantes del equipo blanco que tuvo pérdidas en su hogar es Jeffry Zapata, quien compartió a través de redes sociales un vídeo donde se ve la vivienda del jugador afectada con grietas, la cual quedó inhabitable. Herrera también mencionó la situación del exarquero, Edigson “Prono” Velásquez, a quien el terremoto también le dañó la casa.

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“Esta mañana escuché a la gente llorando en Manizales. Usted me puede dar una comida hoy, ¿pero mañana? Ese es el dolor más grande para la gente. Todos tenemos que ser colombianos, esto no es de una sola región. Tenemos que decirle a la gente: ayuden, colaboren, no podemos dejar a la gente tirada”, culminó “El Arriero”.

Continúe leyendo: Conmebol reprogramó partidos aplazados por terremoto en Colombia: estas son las nuevas fechas

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué Once Caldas se negó a jugar contra Alianza FC en Valledupar?
Once Caldas se negó a jugar porque, según Hernán Darío Herrera, sus jugadores no estaban en condiciones anímicas ni psicológicas para competir tras el sismo y por las pérdidas sufridas por integrantes del plantel.
¿Qué dijo Hernán Darío Herrera sobre jugar mientras sus jugadores enfrentan las consecuencias del terremoto?
Herrera afirmó que no quería jugar hasta que su grupo estuviera bien y sostuvo que los 22 jugadores estaban afectados emocionalmente. También aseguró que no estaba dispuesto a viajar a Valledupar para disputar el compromiso contra Alianza FC.
¿Cómo afectó el sismo a los integrantes de Once Caldas?
Además de la afectación emocional del plantel, Herrera informó que dos compañeros tuvieron graves daños en sus viviendas. El caso de Jeffry Zapata fue mostrado en redes sociales mediante imágenes de una casa con grietas que quedó inhabitable.
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