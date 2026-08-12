El doloroso mensaje de “El Arriero” Herrera tras el terremoto: “No me pongan a jugar que no dirijo. Si me tengo que ir, me voy”

Colombia vive horas de angustia y dolor por la tragedia que dejó el sismo del pasado lunes 10 de agosto, día en el que la DIMAYOR hizo público el aplazamiento de los partidos de la semana, algo que replicó la CONMEBOL, entidad que postergó los partidos de clubes colombianos en Copa Libertadores y Sudamericana.

El equipo de una de las ciudades más afectadas, como Manizales, se manifestó a través de su director técnico y líder. Hernán Darío “El Arriero” Herrera, estratega de Once Caldas, estuvo junto a un grupo de jugadores en el programa Medio Tiempo de Win Sports y alzó la voz, por sus jugadores, familias, Manizales y todo el pueblo colombiano, negándose rotundamente a jugar en medio del sufrimiento nacional.

“No quiero jugar, hasta que el grupo no esté bien, no voy a jugar. Si me tengo que ir del Once, me voy, pero viendo tanta gente sufrir en Manizales, en Cali, en Chocó, en Pereira... yo creo que ahora tenemos que estar todos unidos”, afirmó Herrera, quien se notó claramente afectado por lo sucedido.

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Hay que recordar que el plantel caldense no se encontraba en Manizales en el momento del sismo. Los jugadores del campeón de la Libertadores 2004 estaban en Bogotá, esto debido a que debían salir a Valledupar en las próximas horas para afrontar un compromiso de Copa Betpay contra Alianza FC.

Aprovechando su estadía en la capital de la República, “El Arriero” arribó a este canal televisivo para dar su visión acerca del papel del balompié en este momento.

“Tengo 22 jugadores y ninguno está anímicamente ni psicológicamente para jugar, nadie. Tenemos dos compañeros a los que se les cayó la casa. ¿Los voy a llevar a un albergue y después para dónde se van?”, manifestó el entrenador.