La autopista Medellín-Bogotá estará sin Devimed desde este viernes: ¿qué pasará?

La suerte de la autopista Medellín-Bogotá a partir del sábado es todo un misterio. Finaliza la concesión Devimed, después de 22 años, y hay más dudas que certezas. Sin finalizar la entrega de la vía, comenzaron las polémicas sobre el cómo van a funcionar los peajes y se teme que el corredor, en manos de Invías, quede tan abandonado como El Santuario-Caño Alegre, vía que manejó este consorcio hasta el 2018.
Nada más el pasado viernes se comenzó a hablar de la problemática con los peajes de este corredor, principalmente el de Copacabana, puesto que se habló de que se iba a acabar el cobro electrónico y se iba a retomar la tiquetera y el cobro en efectivo en todas las casetas de esta vía.
Ante esta polémica, Invías se pronunció y aseguró que estos cobros físicos sí se harán, pero solo mientras se hace un proceso de transición entre Devimed y la entidad del Gobierno Nacional, que podría demorarse pocas horas mientras se hace la entrega de la tecnología.