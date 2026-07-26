La autopista Medellín-Bogotá estará sin Devimed desde este viernes: ¿qué pasará?

La suerte de la autopista Medellín-Bogotá a partir del sábado es todo un misterio. Finaliza la concesión Devimed, después de 22 años, y hay más dudas que certezas. Sin finalizar la entrega de la vía, comenzaron las polémicas sobre el cómo van a funcionar los peajes y se teme que el corredor, en manos de Invías, quede tan abandonado como El Santuario-Caño Alegre, vía que manejó este consorcio hasta el 2018. Nada más el pasado viernes se comenzó a hablar de la problemática con los peajes de este corredor, principalmente el de Copacabana, puesto que se habló de que se iba a acabar el cobro electrónico y se iba a retomar la tiquetera y el cobro en efectivo en todas las casetas de esta vía. Ante esta polémica, Invías se pronunció y aseguró que estos cobros físicos sí se harán, pero solo mientras se hace un proceso de transición entre Devimed y la entidad del Gobierno Nacional, que podría demorarse pocas horas mientras se hace la entrega de la tecnología.

“Será una medida temporal por pocas horas, necesaria únicamente mientras se adelanta la transición técnica del sistema de recaudo como parte del proceso de reversión. Esta condición tendrá una duración de solo unas horas y, una vez finalice el procedimiento técnico, se restablecerán los demás medios de pago habilitados”, indicaron desde el organismo nacional. Incluso desde FlyPass, uno de los operadores del cobro electrónico, señalaron que se viene trabajando de la mano para que la migración tecnológica no genere mayores contratiempos entre los conductores que entran o salen de la ciudad, tanto por este corredor como por la variante a Palmas, que también será entregada por este consorcio. Entérese: “Antioquia ya le pidió 11 vías a la Nación, entre ellas las de Devimed”: secretario de Infraestructura Juan Manuel Vicente, CEO de Flypass, explicó que “desde nuestros diferentes canales les hemos brindado información y tranquilidad, explicándoles que venimos trabajando con las entidades responsables para que la futura suspensión del servicio se restablezca lo antes posible”.

¿Qué entrega Devimed?

Además de la tecnología en los peajes para el cobro electrónico, la concesión aseguró que dejará al Gobierno Nacional una vía que está calificada como una de las mejores del país por su estado de mantenimiento y transitabilidad. “Dejamos una vía con una calificación de 4,6 sobre 5, con una inversión de $1,8 billones en los trabajos de mantenimiento de la doble calzada”, explicaron desde esta concesión vial, que hasta este viernes estará a cargo de los 52 kilómetros entre el barrio Zamora, de Bello, y el municipio de El Santuario. Además deja a disposición de Invías una ambulancia y una grúa que son utilizadas para las diversas atenciones que son financiadas con el pago de cada peaje por parte de los carros, buses y camiones que usan el corredor. Se le suman las básculas que se usan para el pesaje de los camiones y establecer que estos no superen el peso permitido para transitar. “A esto sumamos todo el crecimiento urbanístico, industrial y social que se generó en estos años, incluso llevando a que mucha gente decidió pasarse a vivir para el Oriente, aún trabajando en Medellín”, expresaron desde esta concesión vial. Le puede interesar: Rionegro pide que se blinden excedentes de Devimed para garantizar obras por $121.000 millones en el Oriente Sobre el inventario para empezar con la operación de esta vía, Invías le manifestó a EL COLOMBIANO que la próxima semana darán un reporte completo, así como los detalles de qué tienen planeado para esta vía. “La vía aún la tiene la ANI (Agencia Nacional de Infraestructura)”, indicaron desde este instituto.

Uno de los grandes temores de los habitantes del Oriente antioqueño es que esta vía comience a entrar en un paulatino deterioro, tal como ocurre en el tramo El Santuario-Caño Alegre, cuya administración estuvo en manos de Devimed hasta el 8 de agosto de 2018. Julio César Flórez, líder del colectivo Los Magníficos de la Ruta 60 –una veeduría ciudadana de esta vía nacional–, explicó que desde que Invías tomó este corredor, los huecos empezaron a aparecer sin que alguien se responsabilizara por taparlos.

Mauricio Gómez, administrador de un restaurante en el municipio de Cocorná, expresó que “la vía quedó abandonada desde que Invías se hizo cargo. Cuando estaba Devimed, se mantenía perfecta y no tenía problemas de huecos. Ahora, cada rato vemos carros con las llantas estalladas y hasta muertos que iban en motocicleta”. Y es que en los últimos ocho años, que la vía está bajo el manejo de Invías, se dejó de hacer el mantenimiento respectivo y en la actualidad se cuentan más de 100 huecos en los 123 kilómetros entre El Santuario y la salida a la Ruta del Sol, en Puerto Boyacá. Incluso, por el pésimo estado de este corredor y que no hay ni grúas ni ambulancias, este colectivo no ha permitido hacer cobro de los peajes El Santuario y Puerto Triunfo desde el 25 de febrero, sin que Invías se alerte por los millones perdidos por esta manifestación ciudadana. Preguntas frecuentes

1. ¿Qué pasará con la autopista Medellín-Bogotá tras el fin de la concesión de Devimed?

Desde el sábado, la administración del tramo entre Bello y El Santuario pasará al Instituto Nacional de Vías (Invías), luego de finalizar la concesión de Devimed tras 22 años de operación. La entidad nacional asumirá la gestión del corredor mientras define su esquema de administración.

2. ¿Se suspenderá el pago electrónico en los peajes de la autopista Medellín-Bogotá?

Sí, pero solo de manera temporal. Invías explicó que durante el proceso de transición tecnológica entre Devimed y la entidad será necesario realizar el cobro manual durante algunas horas. Una vez finalice ese procedimiento, se restablecerán los medios de pago electrónico.

3. ¿Por qué preocupa que Invías asuma la operación de la autopista Medellín-Bogotá?