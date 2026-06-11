Rionegro pide que se blinden excedentes de Devimed para garantizar obras por $121.000 millones en el Oriente

El pulso por la suerte de los $121.000 millones en obras que se busca construir con los excedentes de la concesión Devimed sigue en un momento crítico. Mientras el reloj avanza y el fin de esa concesión está cada vez más encima, el Gobierno Nacional todavía no despeja el camino para que se ejecute un paquete de intervenciones con las que se pretende destrabar la movilidad en varios puntos críticos del Oriente antioqueño. Le puede interesar: Exigen a la ANI explicar freno a obras por $121.000 millones en el Oriente antioqueño Luego de más de un mes de protestas y reuniones entre varios alcaldes de esa subregión y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), la Alcaldía de Rionegro propuso una nueva salida para resolver la discusión.

En el caso de ese municipio, cabe recordar que el gobierno local quiere que despegue la construcción de un intercambio vial a la altura de la Clínica Somer, un punto de paso clave para la salida y el ingreso de varios municipios de la zona del Altiplano. A través de una carta dirigida al presidente de la ANI, Óscar Javier Torres Yarzagaray, el alcalde de Rionegro, Jorge Rivas, propuso estructurar una cláusula para que se adicione al acta de liquidación de Devimed, la cual garantice que los excedentes que quedarán de esa concesión sean invertidos en el Oriente antioqueño y no vayan a parar al gobierno central. Siga leyendo: Alertan por freno a obras viales del Oriente antioqueño: estarían en riesgo inversiones por $121.000 millones “(...) Con espíritu constructivo, me permito radicar una propuesta concreta para destrabar de manera definitiva su financiación: incluir, en el acta de liquidación de la concesión Devimed S.A., una cláusula expresa que ordene a la sociedad fiduciaria retener los excedentes de peajes antes de la liquidación de la fiducia, con destinación específica a los proyectos viales priorizados del Oriente antioqueño y, en el caso de Rionegro, al intercambio vial Somer”, manifestó el mandatario municipal.

En su oficio, Rivas sostuvo que la propuesta, además de ser viable en términos jurídicos y no comprometer recursos de la Nación, sería lo más justo con los usuarios de la vía Medellín-Bogotá que han pagado peajes durante años y transitan por una región que tiene muchas más necesidades de movilidad. De igual forma, el mandatario argumentó que si los recursos de Devimed se conservaran en un patrimonio autónomo, tal como se propone ahora, esto acarrearía el riesgo de que regresaran al Tesoro Nacional, se diluyeran y se enredaran todavía más las obras. Lea también: Túnel del Toyo: Invías inicia traslado de equipos que tenía guardados hace un año Aludiendo nuevamente al intercambio vial de la Clínica Somer, que en cálculos preliminares tiene un valor de $45.999 millones, el municipio de Rionegro recordó que ya dispone de todos los predios necesarios para su construcción, los diseños en fase III y ha hecho un esfuerzo presupuestal adicional de $30.000 millones para ello. Además del intercambio de Rionegro, el paquete de $121.000 millones en obras incluye un intercambio vial ubicado en la zona de acceso a embalses, que comprende componentes como un paso a desnivel y varios lazos de acceso entre la autopista Medellín-Bogotá y la vía Guatapé-El Peñol. Este proyecto tendría un valor aproximado de $44.413 millones.

Asimismo, el plan contempla un retorno a desnivel para el municipio de San Vicente, un paso a desnivel en el sector La Mosquita que beneficiará a la vía al aeropuerto, un retorno en el sector San José y dos pasos peatonales en la autopista Medellín-Bogotá, a la altura de los sectores de San Antonio y El Cordobés.

Además de Rionegro, otros municipios han expresado su inconformidad ante la falta de claridad del Gobierno Nacional, como es el caso de Marinilla, cuyo alcalde Julio César Serna también hizo públicos sus reparos. Continúe leyendo: Municipios del Oriente antioqueño siguen en una cruzada por beneficios de ser PDET “El director de la ANI ha venido ya en tres ocasiones a mesas técnicas donde ha anunciado que efectivamente se van a invertir los recursos. En especial en el tramo de Marinilla, lo ha confirmado en sus redes y en los medios de la misma ANI. Lo que se firma es un otrosí para la ejecución de las obras en medio de la reversión de la concesión”, expresó Serna. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Mientras el pulso continúa entre los gobiernos locales y la ANI, los ojos se mantienen puestos en los cada vez más reducidos plazos para que se concrete un acuerdo, ya que la concesión Devimed terminará este 31 de julio.

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