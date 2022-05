“La captura de Otoniel solo es comparable con la caída de Pablo Escobar”, dijo en su momento el presidente Iván Duque. Y como se ha vuelto costumbre muchos salieron a contradecirlo. Algo de razón hay en las dos partes. Es verdad que “Otoniel” no se puede comparar con Pablo Escobar porque no tiene su megalomanía asesina ni el aterrador modus operandi de las bombas, y por eso era mucho menos conocido. También es cierto que “Otoniel” sí era, como Escobar, el líder de la máquina ilegal y de guerra más grande del país.

¿Estaban así de organizados?, ¿con hojas de vida?

“Tenían una contabilidad milimétrica: quién es, dónde vive, quién es su familia, cuál es su alias, quién lo recomendó, para quién va a trabajar, cuántos hijos tiene. Un control por si la persona se evade saber dónde ubicarla”.

¿Y ustedes les hacían seguimiento a todos?

“No teníamos tiempo, eran muchísimas líneas. Yo creo que yo llegué a tener interceptadas unas 500 líneas simultáneamente”.

¿Cuántas personas se necesitan para escuchar 500 líneas?

“Muchísimas personas”.

¿Cómo siguió la persecución de “Otoniel”?

“Eso se convirtió en algo tan grande que tuvimos que entrar varios fiscales y cada uno cogió su línea investigativa. Agamenón sirvió para tener otras operaciones simultáneas, en el Bajo Cauca, en el Cauca, Y cada una adopta sus nombres. Ya Agamenón está en la historia, ya se llama Operación Cóndor, porque el objetivo de Agamenón era ‘Otoniel’”.

¿Qué lograron conocer de “Otoniel”? ¿Quién era “Otoniel”?

“‘Otoniel’ era un hombre formado en la guerra. Puedo decir que hasta antes de cumplir su mayoría de edad. Era capaz de sobrevivir o subsistir por días caminando con una libra de panela, una lata de atún y tomando agua de los arroyos. No se quedaba en un mismo lugar durmiendo. Él se iba en la madrugada en forma sigilosa. También sabía cómo cooptar a las comunidades de manera que cuando él llegaba le mataban la gallina o marrano, podía descansar, y estaban alrededor de él de manera que se convertían en su círculo de protección y su circuito de huida”.

¿Cómo lograba que la gente le ayudara? ¿Por temor o con regalos?

“A veces lo apreciaban porque era un vecino de la zona o porque si ellos tenían una necesidad él la suplía. O también pasaba que si a él le gustaba una joven entonces construía una casa para la familia. Eran situaciones de esas. Por otro lado adoctrinaba sobre el cumplimiento de los estatutos; a los comandantes les exigía que estuvieran con la tropa, menos fiestas; estaba pendiente de que a la gente no le faltarán sus cosas porque sabía que un hombre de guerra con hambre podía desertar”.

¿Pero él tenía discurso político?

“El discurso era sobre el dominio territorial, sobre el manejo de la tropa y las finanzas. El adoctrinamiento político, entre comillas, era para la gente”.

¿Pero qué les decía? ¿Que para qué estaban?

“En sus comunicados decían estar protegiendo al campesinado de los supuestos abusos de la Fuerza Pública, pero en realidad con ese discurso trataban de desacreditar la operación, porque muchas casas fueron allanadas”.

¿Qué papel juega el Clan del Golfo en el negocio del narcotráfico?

“Ellos tienen un control de la ruta por el que cobran. Si por ejemplo del sur requieren salir por Urabá, tienen que pagarle al Clan del Golfo”.

¿Y “Otoniel” directamente manejaba envíos de droga?

“Sí, todos manejaban droga. Había un impuesto de guerra, por decirlo así, para la organización y la forma de tener ese impuesto de guerra es que ellos pudieran también tener participación en la exportación de estupefacientes”.

“Otoniel” no era un hombre de lujos, según lo que ustedes han dicho...

“¿Qué lujos podría tener una persona errante toda su vida? Una persona que se sentía perseguida al punto de que si se comía un mango enterraba la fruta, porque, pensaba él, le podían leer el ADN o que pedía hablar pasito para que no los escucharan desde el helicóptero”.

¿“Otoniel” pensaba que lo podían encontrar por el ADN en la fruta de un mango?

“Él creía eso en su imaginario, que se detectaba por el helicóptero”.

Pensaría “Otoniel” que así como al “Mono Jojoy” lo ubicaron por un dispositivo con GPS que le ubicaron en unas botas...

“‘Otoniel’ exigía hacer un escaneo a quien iba a llegar a visitarlo para detectar cualquier dispositivo”.

¿Entonces si pitaba, lo mataban?

“Eso no podía pitarle a nadie porque antes de llegar donde ‘Otoniel’, le cambiaban hasta la ropa. Después de darle un montón de vueltas y embolatarlo para que no supiera a dónde iba”.

Resultó más astuto “Otoniel” que muchos de los Farc a los que cogieron más o menos rápido. ¿No?

“Sí, pero no hay nada imposible. La justicia puede tardar, pero llega. No habrá nada imposible”.

¿En qué momento empiezan a cercarlo?

“Al inicio de la operación en 2015 se tenía ubicado. Ese momento fracasa porque hay un accidente con uno de los comandos especiales que se cae y se fractura. En esas zonas inhóspitas cada miembro es importante y no se puede avanzar. Es una hermandad hermosa”.

¿Y después tuvieron otra opción de capturarlo?

“Sí, hubo muchas otras operaciones, varias fallidas como el día en que pasó en una lancha y aunque lo vieron no se logra la captura por sus anillos de seguridad. Sus hombres además empezaron a conseguir perros cazadores para detectar infiltraciones. A cada operación fallida se le creaba una nueva estrategia”.

Se decía que ellos sabían el movimiento prácticamente de todo porque tenían gente vigilando incluso el aeropuerto...

“Así es. Si uno aterrizaba en el aeropuerto, en las comunicaciones se escuchaba: mínimo vienen por veinte capturas”.

¿Cuándo empieza él a ser más vulnerable? ¿Tuvo que ver su enfermedad?

“Él siempre ha tenido diabetes y hepatitis crónica, pero creo que lo que más lo diezmó fue cuando capturaron a los que le manejan el dinero, como es el caso de alias ‘Falcón’, que fue capturado aquí en el Oriente; o ‘Plástico’, en unos condominios en una fiesta en Barú. También alias ‘Messi’ o ‘Candado’. Entonces empiezan a caer personas que son estratégicas para él. Y ‘Otoniel’ se queda en la selva sin quien le mueva los negocios. Eso empieza a diezmar su capacidad”.

(El 7 de mayo de 2021 capturaron a “Falcón”, que vivía en una lujosa mansión de 9.000 metros cuadrados en Llanogrande, con sala de cine, cancha de bolos, cancha de fútbol, salón de polígono, capilla, picadero de caballos, casa de huéspedes y un estacionamiento para carros antiguos. Allí tenía 30 carros y camionetas de alta gama. En total, la Fiscalía le incautó 62 bienes y su valor fue tasado en 232.000 millones de pesos).

¿No tenía con qué pagar?

“Podía tener el dinero, pero no la persona de confianza a la que podía entregarle una ruta, hacer un negocio. Su equipo de confianza no estaba ya, salvo sus anillos de seguridad”.

¿Pero “Otoniel” sí tenía dinero? ¿En dónde está?

“Eso es lo que está trabajando la Unidad de Finanzas Criminales”.

¿En el seguimiento que se le hacía de qué montos hablaban?

“Lo que yo sí puedo decir y quedó documentado judicialmente es que en una semana podían tener un ingreso o una ganancia de 20.000 millones de pesos por un envío de cocaína”.

¿Y ellos envían por puertos?

“Por todas partes. Pistas clandestinas, lanchas rápidas, todas las modalidades que usted se pueda imaginar. Otro golpe que se dio muy importante fue el de descubrir quién les abastecía los víveres y allí logramos hacer un caso bien interesante de financiación del terrorismo, en contra de una cadena de supermercados en el Urabá que está en juicio en este momento”.

¿Ellos les vendían a sabiendas que era para delinquir?

“Presuntamente, no puedo afirmarlo porque está en juicio, pero los elementos materiales probatorios indicaban que efectivamente ellos tenían conocimiento de a quién le estaban vendiendo. Capturamos a doce personas y se ocuparon con fines de extinción de dominio los supermercados, sus fincas avícolas y todo tipo de bienes”

¿Él tenía esposa y familia o novia?

“Sí tiene esposa, últimamente tenía otra compañera, que era una chica más joven. Bueno, esa es la vida de él”.

¿Hijos?

“Sí... inclusive creo que tiene una bebé por ahí de cuatro o cinco años”.

¿Y los hijos no se fueron para el exterior?

“No. Es un hombre de monte. Un judío errante”.

¿Y para qué entonces tanta plata?

“Para el poder, para el ego. Para muchas cosas. Yo creo que empezaron en 2006 esta estructura como para tener inicialmente ese dominio territorial, de no dejar que pasaran otras cosas allí y eso se fue expandiendo de una manera estratégica”.

“Otoniel” terminó como con los modos de la guerrilla sin entender para qué era...

“Sin ideales, sin entender qué era. Era un juego del gato y el ratón, yo huyo, no me coges, yo te mato, yo sí te cojo, yo sí te veo, tu no me ves, etcétera, hasta que finalmente se da la oportunidad y se logra el objetivo de capturarlo”.

¿Él es inteligente o sagaz o cómo lo definiría?

“Disciplina de pronto. Lo definiría como un hombre formado en guerra. Yo creo que para uno estar en la guerra tiene que tener disciplina y resistencia. Las dificultades para operacionalizar su captura son producto de eso, como le decía él no pasaba una noche o máximo dos noches en un solo sitio. Se necesita mucha disciplina para estar huyendo durante diez años sin comodidades”.

¿De dónde lo aprendió?

“Él fue instruido en el EPL”.

¿Pero a diferencia de la guerrilla él no acostumbraba poner carros bomba?

“No era muy común, pero sí le lanzaron en El Tomate un cilindro bomba a una comisión de la policía”.

¿Y al final cuál fue la clave para su captura?

“La unión y la articulación de todas las fuerzas, la unión de la información, la tarea de inteligencia, las labores que iban efectuando todos los grupos operativos, en cualquiera de las especialidades, porque mientras unos estaban enfocados acá, otros estaban haciendo allanamientos por otros lados, judicializando personas. Eso es una operación conjunta, milimétrica y de una planeación de muchos días”.

¿En dónde fue que lo capturaron?

“En El Yoki, entre Necoclí y el Cerro Yoki, justo también donde fue capturado alias Don Mario”.