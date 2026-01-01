x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close
Suscríbete Suscríbete

Un doble homicidio y el rapto de una mujer sacudieron a Concordia, Antioquia, en cierre de año

Un nuevo hecho de violencia estremeció al Suroeste antioqueño en las últimas horas de 2025: hombres armados asesinaron a dos personas en Concordia y retuvieron por varias horas a una mujer, a la cual lesionaron, un episodio que reaviva la preocupación por el orden público en la región.

  • Concordia, municipio ubicado en el suroeste antioqueño. FOTO: Manuel Saldarriaga.
    Concordia, municipio ubicado en el suroeste antioqueño. FOTO: Manuel Saldarriaga.
El Colombiano
El Colombiano
hace 7 horas
bookmark

Antioquia cerró el 2025 con un nuevo hecho de violencia que encendió las alarmas en el municipio de Concordia, en el Suroeste antioqueño, donde dos hombres fueron asesinados y una mujer secuestrada de manera violenta por un grupo armado.

El hecho ocurrió en el sector conocido como Peñitas, hasta donde llegaron varios hombres fuertemente armados que irrumpieron en una vivienda donde se encontraban varias personas. De acuerdo con información conocida, los atacantes asesinaron a dos hombres, presuntos integrantes del grupo delincuencial El Filo.

Conozca: Consternación en Marinilla: dos jóvenes de 16 y 19 años fueron asesinados

Una de las víctimas fue identificada como Juan Andrés Barrero Toro, alias El Flaco, mientras que el otro, de quien no se conoció su identidad, era conocido dentro de la estructura delincuencial con el alias de Pablo Escobar.

Según versiones recopiladas por la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social, dentro del inmueble también se encontraba una mujer que presenció el crimen y que posteriormente fue retenida durante varias horas.

Después de ser violentada, torturada y atacada en sus orejas con arma blanca, a la mujer la liberaron en un paraje abandonado de este municipio. Las autoridades la ubicaron y la llevaron inicialmente al hospital San Juan de Dios, de Concordia, y de allí la remitieron a Medellín por la gravedad de sus lesiones. Al parecer no hubo exigencia económica para su liberación.

La Policía Nacional adelanta las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables de este doble homicidio, el cual se le atribuye a la subestructura Edwin Román Velásquez Valle, del Clan del Golfo, grupo que busca controlar las rentas criminales en esta parte del departamento.

Ante la gravedad de la situación, autoridades locales y habitantes de Concordia han solicitado un refuerzo urgente de la Fuerza Pública, con el fin de prevenir nuevos hechos violentos y garantizar que las celebraciones de Año Nuevo se desarrollen en calma, especialmente en las zonas rurales del municipio.

Durante el 2025, con corte al 30 de noviembre, en Concordia se presentaron 21 homicidios, un caso más de los que se registraron en 2024, de acuerdo con los registros de la Policia Nacional.

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida