Con carbón, motos eléctricas o paneles solares: así afrontan la crisis energética los cubanos

Ante la oscuridad solo queda buscar soluciones. Los habitantes de la isla han encontrado nuevas formas para sobrevivir a la crisis energética que afronta el país desde hace ya varias semanas. Con reservas de carbón, motos eléctricas o paneles solares, las personas están encontrando alternativas para subsistir ante los apagones masivos.
Así se adaptan. Tal vez sea el puro ingenio latino o las veces en las que esto ya se ha repetido antes en la isla, lo que ha llevado a sus habitantes a ‘rebuscárselas'.
En una carretera periférica al sureste de la capital, varios vendedores improvisan puntos de venta donde ofrecen sacos de carbón directamente sobre el asfalto, junto a braseros artesanales fabricados con piezas recicladas, como antiguos tambores de lavadora, o versiones más elaboradas.
“Todo el mundo sabe lo que viene ahora. No tenemos combustible en el país, hay que tomar alternativas”, afirma a la AFP Niurbis Lamothe, una empleada estatal de 53 años, tras comprar una cocina artesanal de carbón.