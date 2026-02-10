Unos 6,6 millones de usuarios de varias EPS serían trasladados; ¿qué dice MinSalud?

La Mesa Nacional de Asociaciones de Usuarios en Salud emitió una alerta pública dirigida a los entes de control por el “riesgo inminente” de que se agrave la crisis humanitaria que enfrentan usuarios, pacientes y el talento humano del sistema de salud. La advertencia surge a raíz de recientes actuaciones administrativas del Ministerio de Salud que podrían modificar de manera estructural el modelo actual.
Según la Mesa, los documentos puestos en consulta pública evidencian la intención del Gobierno del presidente Gustavo Petro de expedir un decreto que transformaría el sistema de salud, que introduciría un proceso de habilitación de las entidades promotoras de salud (EPS) basado en criterios territoriales. Esta iniciativa, señalan, tendría profundas repercusiones sobre la prestación de servicios y el ejercicio de derechos fundamentales.