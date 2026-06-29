Asesinan a dos hombres en una finca alquilada para celebrar un cumpleaños en Barbosa, Antioquia

En medio de la alegría por la celebración de un cumpleaños en una finca de Barbosa, la cual habían alquilado para este puente festivo, un hombre armado ingresó a la propiedad y disparó contra dos venezolanos que allí se encontraban, ocasionándoles la muerte a ambos, en una aparente retaliación entre estructuras criminales.
La muerte de estos hombres se registró en la madrugada del pasado domingo en la vereda Filo Verde, zona rural de este municipio del norte metropolitano. Luego de que el homicida disparara contra estas dos personas, entre ellas el cumpleañero, uno falleció en la propiedad y el otro alcanzó a ser trasladado al hospital San Rafael, de Girardota.