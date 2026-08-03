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Hasta drones han usado para desplazar a 177 personas de dos veredas de Briceño, Antioquia

Las confrontaciones entre las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo se presentaron en las veredas El Roblal y Travesías. Se agudiza la crisis humanitaria en este municipio.

  • Las autoridades de Briceño avanzan en las labores para atender a los desplazados de dos veredas del corregimiento Travesías, víctimas de los enfrentamientos con fusiles y drones. FOTO: CAMILO SUÁREZ
    Las autoridades de Briceño avanzan en las labores para atender a los desplazados de dos veredas del corregimiento Travesías, víctimas de los enfrentamientos con fusiles y drones. FOTO: CAMILO SUÁREZ
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

02 de agosto de 2026
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Las balaceras constantes y los sobrevuelos de drones cargados con explosivos, en medio de la disputa de los frentes 5 y 36 de las disidencias de las Farc contra el Clan del Golfo, dejaron 177 personas desplazadas de dos veredas del corregimiento Travesías, de Briceño, Todas llegaron hacia la cabecera urbana.

En total son 77 las familias que tuvieron que dejar sus hogares por presión de este grupo armado, de las cuales 36 familias (82 personas) salieron desde la vereda El Roblal, mientras que las otras 41 familias (95 personas) lo hicieron desde la vereda Travesías en vehículos y chiveros.

La administración municipal dispuso de un albergue en la zona urbana y 10 de las familias (16 personas) se ubicaron en este espacio, mientras que las demás se encuentran en un proceso de ubicación temporal con apoyo de organismos como la Defensoría del Pueblo y Personería, entre otras.

Entérese: Ataque con drones dejaron un herido y más de 90 desplazados en vereda de Briceño, Antioquia

De acuerdo con las versiones, el uso de estos drones por parte de estos grupos armados provocó algunas explosiones cerca de las viviendas, llevando a que las familias tuvieran que iniciar un nuevo proceso de abandono de sus hogares.

La disputa en este territorio se debe a la intención del Clan del Golfo por apropiarse de los territorios aledaños al río Cauca, como es este corregimiento, para controlar el movimiento de armas y drogas, mientras que las disidencias tienen como finalidad proteger una zona que han dominado históricamente.

Néider Yesid Uñates López, alias Primo Gay, es quien estaría coordinando los ataques por parte del frente 5 de las disidencias de alias Calarcá, quien le designó este frente armado para manejar todos los movimientos en San Andrés de Cuerquia y Briceño, principalmente.

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Su ofensiva tiene como estrategia fuerte el uso de drones adecuados con dispositivos de carga que permiten cargar más de 10 kilos de elementos, en este caso, granadas de mortero que son lanzadas en sitios donde se presume que hay enemigos, afectando a la población civil de las zonas de los combates.

Por su parte, las subestructuras Jorge Iván Arboleda y Edwin Román Velásquez Valle hacen su disputa por parte del Clan del Golfo, unos llegando desde el Bajo Cauca y otros desde el Occidente antioqueño para llevar a cabo una ofensiva cada vez más intensa por quedarse con este municipio.

Mientras esto ocurre, las autoridades avanzan con el trabajo para levantar el censo oficial y fortalecer las acciones de protección a las comunidades afectadas, mientras se define por parte de la Policía Nacional y el Ejército las estrategias para retomar la seguridad en estas dos veredas.

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Preguntas frecuentes

1. ¿Por qué fueron desplazadas 177 personas del corregimiento Travesías, en Briceño?
Las 177 personas abandonaron sus viviendas debido a los enfrentamientos entre los frentes 5 y 36 de las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo. Las balaceras y el uso de drones con explosivos cerca de las casas llevaron a las familias a desplazarse hacia la cabecera urbana de Briceño.
2. ¿Qué veredas de Briceño fueron afectadas por el desplazamiento masivo?
Las familias desplazadas provenían de las veredas El Roblal y Travesías, ambas ubicadas en el corregimiento Travesías. En total, 77 familias dejaron sus hogares por la intensidad de la confrontación armada.
3. ¿Cómo están siendo atendidas las familias desplazadas en Briceño?
La Alcaldía habilitó un albergue temporal donde fueron ubicadas 10 familias (16 personas). Las demás reciben apoyo para su alojamiento temporal con acompañamiento de entidades como la Defensoría del Pueblo y la Personería, mientras se realiza el censo oficial.
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