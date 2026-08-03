Hasta drones han usado para desplazar a 177 personas de dos veredas de Briceño, Antioquia

En total son 77 las familias que tuvieron que dejar sus hogares por presión de este grupo armado, de las cuales 36 familias (82 personas) salieron desde la vereda El Roblal, mientras que las otras 41 familias (95 personas) lo hicieron desde la vereda Travesías en vehículos y chiveros.

Las balaceras constantes y los sobrevuelos de drones cargados con explosivos, en medio de la disputa de los frentes 5 y 36 de las disidencias de las Farc contra el Clan del Golfo, dejaron 177 personas desplazadas de dos veredas del corregimiento Travesías, de Briceño, Todas llegaron hacia la cabecera urbana.

La administración municipal dispuso de un albergue en la zona urbana y 10 de las familias (16 personas) se ubicaron en este espacio, mientras que las demás se encuentran en un proceso de ubicación temporal con apoyo de organismos como la Defensoría del Pueblo y Personería, entre otras.

Entérese: Ataque con drones dejaron un herido y más de 90 desplazados en vereda de Briceño, Antioquia

De acuerdo con las versiones, el uso de estos drones por parte de estos grupos armados provocó algunas explosiones cerca de las viviendas, llevando a que las familias tuvieran que iniciar un nuevo proceso de abandono de sus hogares.

La disputa en este territorio se debe a la intención del Clan del Golfo por apropiarse de los territorios aledaños al río Cauca, como es este corregimiento, para controlar el movimiento de armas y drogas, mientras que las disidencias tienen como finalidad proteger una zona que han dominado históricamente.

Néider Yesid Uñates López, alias Primo Gay, es quien estaría coordinando los ataques por parte del frente 5 de las disidencias de alias Calarcá, quien le designó este frente armado para manejar todos los movimientos en San Andrés de Cuerquia y Briceño, principalmente.

Le puede interesar: Desplazamiento en Briceño, Antioquia: así vive el 25% de los habitantes “atrapado” en el parque

Su ofensiva tiene como estrategia fuerte el uso de drones adecuados con dispositivos de carga que permiten cargar más de 10 kilos de elementos, en este caso, granadas de mortero que son lanzadas en sitios donde se presume que hay enemigos, afectando a la población civil de las zonas de los combates.