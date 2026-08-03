Hasta drones han usado para desplazar a 177 personas de dos veredas de Briceño, Antioquia

Las balaceras constantes y los sobrevuelos de drones cargados con explosivos, en medio de la disputa de los frentes 5 y 36 de las disidencias de las Farc contra el Clan del Golfo, dejaron 177 personas desplazadas de dos veredas del corregimiento Travesías, de Briceño, Todas llegaron hacia la cabecera urbana.
En total son 77 las familias que tuvieron que dejar sus hogares por presión de este grupo armado, de las cuales 36 familias (82 personas) salieron desde la vereda El Roblal, mientras que las otras 41 familias (95 personas) lo hicieron desde la vereda Travesías en vehículos y chiveros.