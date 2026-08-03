El segundo mayor estreno de la historia: ‘Spider-Man: Brand New Day’ recaudó USD 927 millones a nivel mundial

Spider-Man: Brand New Day debutó con 355 millones de dólares en Norteamérica durante su primer fin de semana, convirtiéndose en el segundo mayor estreno de fin de semana en la historia de la taquilla norteamericana, solo por detrás de Avengers: Endgame, que abrió con 357 millones de dólares en 2019.
A nivel mundial, la película de Sony Pictures y Marvel recaudó 927 millones de dólares en su debut, también el segundo mayor estreno global de la historia, según Paul Dergarabedian, jefe de tendencias de mercado en la firma Rentrak.