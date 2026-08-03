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El segundo mayor estreno de la historia: ‘Spider-Man: Brand New Day’ recaudó USD 927 millones a nivel mundial

La cinta debutó con 355 millones de dólares en Norteamérica y 927 millones a nivel mundial en su primer fin de semana, los segundos mayores números de apertura en la historia del cine, solo por detrás de Avengers: Endgame.

  • Spider-Man: Brand New Day, protagonizada por Tom Holland, debutó con 355 millones de dólares en Norteamérica en su primer fin de semana. FOTO AFP
    Spider-Man: Brand New Day, protagonizada por Tom Holland, debutó con 355 millones de dólares en Norteamérica en su primer fin de semana. FOTO AFP
El Colombiano
El Colombiano
hace 53 minutos
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Spider-Man: Brand New Day debutó con 355 millones de dólares en Norteamérica durante su primer fin de semana, convirtiéndose en el segundo mayor estreno de fin de semana en la historia de la taquilla norteamericana, solo por detrás de Avengers: Endgame, que abrió con 357 millones de dólares en 2019.

A nivel mundial, la película de Sony Pictures y Marvel recaudó 927 millones de dólares en su debut, también el segundo mayor estreno global de la historia, según Paul Dergarabedian, jefe de tendencias de mercado en la firma Rentrak.

La cifra contrasta con su predecesora directa en la franquicia: Spider-Man: No Way Home había debutado con 260 millones de dólares en Norteamérica en 2021.

El salto de casi 100 millones de dólares entre ambas aperturas refleja la expectativa acumulada durante casi cinco años de ausencia del personaje en la pantalla grande.

Para Chris Colombo, fundador de la firma de análisis Brighter Path, la película reúne las condiciones de una tormenta perfecta: “Tienes la propiedad intelectual, tienes al personaje, tienes el miedo a quedarse fuera de la conversación; además de las buenas críticas”.

La combinación de franquicia consolidada, elenco reconocible y crítica favorable es la fórmula que en las últimas semanas ha devuelto al cine una vitalidad que la industria no veía desde antes de la pandemia.

Brand New Day no fue la única película que contribuyó a un fin de semana histórico. La Odisea de Universal Pictures, la adaptación de Christopher Nolan que ha llenado las salas de proyección premium en IMAX, sumó 51 millones de dólares adicionales este fin de semana, llevando sus ingresos mundiales a 721 millones de dólares desde su estreno. La semana pasada ya había superado las expectativas con una apertura de 124,5 millones en Norteamérica.

Juntas, las dos películas impulsaron el fin de semana doméstico con mayores ingresos de la historia, con aproximadamente 430 millones de dólares en total.

Toy Story 5 de Disney completó el podio en el tercer puesto con 6,3 millones, seguida por Minions & Monsters de Universal con 5,8 millones, la versión de acción real de Moana de Disney con 5,3 millones y la grabación en vivo del musical de Broadway Hadestown con 2,1 millones.

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El momento llega en un punto de inflexión para la industria cinematográfica.

La taquilla general ha recaudado 6.190 millones de dólares en lo que va de 2026, un aumento de casi el 15% frente al mismo período de 2025, según Rentrak.

Dergarabedian señaló que el resultado de este fin de semana sienta las bases para un agosto sólido y abre la posibilidad de un verano con ingresos superiores a los 4.000 millones de dólares, una marca que en los años pospandemia solo se había alcanzado en 2023.

A ese ritmo, el analista indicó que una taquilla anual de 10.000 millones de dólares está al alcance para este año.

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Preguntas frecuentes:

¿Cuánto recaudó Spider-Man: Brand New Day en su primer fin de semana?
Spider-Man: Brand New Day recaudó 355 millones de dólares en Norteamérica y 927 millones de dólares a nivel mundial en su fin de semana de estreno, convirtiéndose en el segundo mayor debut de la historia en ambas categorías, según datos de Rentrak.
¿Qué película tiene el mayor estreno de la historia del cine?
Avengers: Endgame sigue siendo la película con el mayor estreno de fin de semana en la historia, con 357 millones de dólares en Norteamérica en 2019. Spider-Man: Brand New Day quedó a solo dos millones de dólares de ese récord.
¿Cuánto recaudó Spider-Man: No Way Home en su estreno comparado con Brand New Day?
Spider-Man: No Way Home debutó con 260 millones de dólares en Norteamérica en 2021. Brand New Day superó esa cifra en casi 100 millones de dólares, marcando el mayor debut de la franquicia protagonizada por Tom Holland.
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