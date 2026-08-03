Iván Cancino denuncia ciberataque al MinJusticia a días del cambio de Gobierno; esto se sabe

En medio de la última semana del gobierno de Gustavo Petro, el ministro de Justicia designado, Iván Cancino, denunció este lunes un presunto ciberataque contra los sistemas de esa cartera. A través de una historia publicada en su cuenta de Instagram, el funcionario señaló: “Al parecer, ocurrió un ataque cibernético contra los sistemas del Ministerio de Justicia”. Además, pidió a las autoridades competentes actuar con rapidez para establecer la identidad de los responsables y esclarecer el propósito del hecho. “Pido a las autoridades actuar con rapidez para verificar quién fue el responsable y cuál fue el propósito de este ataque”, aseguró Cancino.

¿Qué se ha dicho desde el gobierno?

La ministra de Justicia encargada, Cielo Rusinque, confirmó que el Ministerio de Justicia y del Derecho fue víctima de un ataque cibernético mediante un virus tipo ransomware, que comprometió parte de su infraestructura tecnológica y afectó la disponibilidad de algunos de sus servicios. En un comunicado a través de su cuenta de X, la funcionaria rechazó “de manera categórica” el ataque contra la infraestructura tecnológica del Estado y pidió a la Fiscalía, a la Policía Nacional y a las demás autoridades competentes adelantar con celeridad las investigaciones para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia. “Desde que se detectó el ataque, se activaron de manera inmediata los protocolos de ciberseguridad y contención, incluyendo el aislamiento preventivo de los sistemas comprometidos para evitar su propagación”, confirmó Rusinque.

Y añadió que “el Ministerio trabaja de manera articulada con el equipo especializado del Ministerio TIC y las demás autoridades competentes para contener el incidente, determinar su alcance, avanzar en la recuperación segura de los sistemas y restablecer gradualmente los servicios afectados”.

Sobre esto, Rusinque quiso enviar un mensaje de tranquilidad: “Si bien ninguna organización está exenta de enfrentar este tipo de amenazas, el Ministerio contaba con mecanismos de seguridad y respuesta que fueron activados de manera inmediata para contener la situación y proteger la infraestructura tecnológica de la entidad”. Por último, cerró el comunicado asegurando que “no cederemos ante este tipo de ataques y continuaremos fortaleciendo nuestras capacidades de ciberseguridad para proteger la información institucional, garantizar la continuidad de los servicios y reforzar nuestra infraestructura tecnológica”. El Ministerio se comprometió a “mantener informada a la ciudadanía sobre la evolución de la situación a través de los canales oficiales”.

El caso de Ecopetrol

Esta ofensiva contra el Ministerio de Justicia recuerda el ciberataque que sufrió Ecopetrol a finales de julio de 2026, un incidente que puso en alerta a las autoridades por el alcance de la información comprometida. Según reconstrucciones del caso, un actor externo habría logrado infiltrarse en la infraestructura tecnológica de la petrolera a través de un tercero con privilegios administrativos. Desde allí, los atacantes habrían conseguido moverse dentro de los sistemas de Tecnología y extraer información mediante el directorio activo. Antes de activar el ransomware, los responsables del ataque habrían eliminado registros de actividad con el objetivo de dificultar el análisis forense. Posteriormente, exigieron condiciones a la compañía bajo la amenaza de publicar los datos obtenidos y, ante la falta de respuesta, comenzaron a filtrar parte de la información. El grupo de ransomware “The Gentlemen” se atribuyó la acción y aseguró haber comprometido datos de 15 empresas del Grupo Ecopetrol. De acuerdo con la información revelada durante la investigación, entre los archivos expuestos habría más de un terabyte de datos relacionados con funcionarios y documentos internos de la compañía. En su momento, Ecopetrol informó que sus plataformas transaccionales continuaban operando con normalidad y señaló que se trabajó junto con la Fiscalía y el Ministerio TIC para contener la situación y retirar el contenido divulgado. La empresa reconoció que el alcance total del incidente y sus costos aún estaban en proceso de evaluación. Lea también: Del Banco de Talentos llegó Claudia Benavides, la ministra de Ciencia de Abelardo: el gabinete está completo Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: