Esté pilas que ya rotó el pico y placa en Medellín: ¿desde cuándo empiezan las multas y de cuánto serán?

Los conductores de carro con placa finalizada en 5 y 8 estrenaron la nueva rotación del pico y placa en Medellín y el Valle de Aburrá, que estará vigente para el segundo semestre de este año. Durante esta semana las sanciones serán pedagógicas, es decir, que los infractores tendrán que ir a un curso sin cobro económico, pero luego sí se tendrá que pagar una multa.
El cambio de la medida comenzó a regir desde las 5:00 de la mañana de este lunes, también para las motos cuyo primer dígito sean los dos números ya mencionados. Quienes irrespeten la medida de acá al jueves deberán cumplir con la asistencia al curso en un periodo de dos semanas o, de lo contrario, se les hará el cobro equivalente del mismo con el valor de la multa íntegra por esta infracción.