Ofrecen $50 millones de recompensa para capturar al responsable de atacar a machete a una perra en Remedios, Antioquia

Esta semana, el departamento se enardeció por un nuevo caso de maltrato animal. Se conoció el video de una perra con graves tajos en sus patas que le impedían caminar con normalidad. Las heridas estaban abiertas y, según se denunció, el ataque habría sido cometido con un machete.
Fue un refugio de animales el que alertó sobre la situación en Remedios, municipio del Nordeste antioqueño. Las imágenes difundidas muestran al perro con heridas visibles y dificultades para apoyar una de sus patas mientras intenta alimentarse.
La denuncia señala como presunto responsable a un trabajador de un establecimiento comercial de la localidad, aunque hasta el momento esa acusación proviene únicamente de la denuncia ciudadana, y serán las autoridades quienes deban determinar quién provocó las lesiones.
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Ante esto, organizaciones y ciudadanos solicitaron la intervención de la Fiscalía, la Policía y la Alcaldía de Remedios, además de pedir que se verifique el estado de salud del animal y se recopilen las pruebas disponibles —videos, fotografías, testimonios y el respectivo reporte médico veterinario— para establecer responsabilidades.
Ante la gravedad de los hechos, la Gobernación de Antioquia anunció una recompensa de 50 millones de pesos por información que permita dar con el paradero del presunto agresor. Mientras avanzan las solicitudes de intervención, no se ha establecido judicialmente la responsabilidad de la persona señalada en la denuncia.