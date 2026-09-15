¡El último baile del ‘10’! Messi tendrá su partido de despedida con la Selección en Buenos Aires

La relación de Lionel Messi y la selección argentina tendrá una noche final: el astro del fútbol se despedirá de sus aficionados en el amistoso que la Albiceleste disputará el 6 de octubre con Benín en Buenos Aires.
El anuncio ocurre dos semanas después de que el crack comunicara “con dolor en el alma” su retiro del equipo nacional, al que condujo a la gloria mundial en Catar 2022 y al subcampeonato en Brasil 2014 y Norteamérica 2026.
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