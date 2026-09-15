Sindicato de trabajadores del Dane pide proteger independencia de la entidad tras salida de Ricardo Valencia

El sindicato de trabajadores del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Sintradane) anunció que llevará ante la Corte Constitucional sus reparos frente a las recientes decisiones adoptadas alrededor de la entidad, luego de que el Gobierno de Abelardo de la Espriella declarara insubsistente a su director, Ricardo Valencia, y designara en su reemplazo al economista Juan Manuel Alvarado Nivia.
En un comunicado a la opinión pública, la organización sindical señaló que “estos hechos plantean interrogantes jurídicos relevantes sobre la protección efectiva de la independencia técnica y profesional del Dane, reconocida expresamente por la Ley 2335 de 2023”.
Y añadieron: “la coordinación administrativa del Gobierno no puede confundirse con la dirección técnica de las estadísticas oficiales. Las competencias presidenciales respecto de los departamentos administrativos deben coexistir con las garantías legales destinadas a preservar la independencia técnica del Dane y la confianza ciudadana en sus cifras”.
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La controversia se produce después de que Valencia permaneciera cerca de tres semanas al frente de la entidad. La Presidencia informó que su salida estuvo relacionada, entre otros asuntos, con sus declaraciones sobre los indicadores correspondientes a julio de 2026. Según el Gobierno, el entonces director afirmó que no había encontrado anomalías sin que previamente se hubieran realizado auditorías profundas sobre la información recibida de la administración anterior.