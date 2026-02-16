Los votos de los grupos religiosos en Antioquia no son un milagro

La campaña para las elecciones legislativas del próximo 8 de marzo no se hace solo en la calle, en los paraderos de buses y en los semáforos donde se reparten volantes. Tampoco solamente en reuniones privadas y almuerzos entre políticos poderosos e influyentes. La batalla se libra también en las iglesias, en los templos y en los grupos de oración. De la mano de cristos crucificados o rosarios. La política en nombre de Dios. Los políticos de Dios. La política como Dios manda. “Necesitamos gente de Dios en el Congreso”, responden en las entrevistas.
En las pasadas elecciones legislativas, hace cuatro años, en Antioquia fue sorpresa que una pareja de novatos políticos quedara elegida para el Congreso: en ese entonces los nombres de Mauricio Giraldo y Luis Miguel López eran desconocidos para la mayoría de antioqueños, excepto para los miembros de Lazos de Amor Mariano, una comunidad católica que empezó en Medellín como un grupo de oración de jóvenes y que ahora cuenta con cerca de 200 sedes en Colombia y 20 en otros países.