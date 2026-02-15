Sí hay de dónde escoger: guía de candidatos al Senado cuya trayectoria los respalda para este 8 de marzo

Parecen la excepción y no la regla. Si bien en el amplio ramillete de candidatos al Congreso abundan dirigentes cuestionados, herederos de clanes regionales, políticos que legislan a favor de intereses propios y hasta investigados por corrupción, en el intríngulis de las listas de todos los partidos aparecen también destacadas figuras dispuestas a reivindicar el valor de la política y el servicio social.
No son la mayoría, pero buscan sentar las bases para serlo. Van desde empresarios y reconocidos directivos gremiales que –tras un exitoso paso por el sector privado–, le apuntan a llevar su labor al Congreso, pasando por activistas y líderes sociales que reivindican causas comunes, hasta congresistas que sí han hecho la tarea y pretenden seguir trabajando por el país.
En este listado –que no pretende ser absoluto ni concluyente–, figuran no solo políticos o dirigentes con trayectoria en el sector público. Aparecen también líderes que, muchas veces desde el silencio y con un bajo perfil, han transformado vidas y han dedicado la suya propia a trabajar por un mejor país, la mayoría desde las regiones y lejos de las grandes urbes. En ellos es fácil encontrar características como la vocación, el rigor, la disciplina y la templanza.
De allí que su labor, la misma que ha dejado huella, pueda ser determinante a la hora de servirle al país y reivindicar la tarea de un organismo tan desprestigiado como el Congreso. Según la más reciente encuesta de la firma Invamer, que data de noviembre pasado, apenas 34,6 % de los colombianos –es decir, uno de cada tres–, tiene una buena percepción del Congreso.