Fabricaba hasta 100 minas antipersonales diarias: explosivista del ELN se entregó al Ejército en Antioquia

Cada mina, según su declaración, la instalaba en 1 o máximo 2 minutos.

  Alias "Alexis", quien se entregó de manera voluntaria a las autoridades y los elementos que puso a disposición una vez se sometió. FOTOS Séptima División del Ejército.
    Alias "Alexis", quien se entregó de manera voluntaria a las autoridades y los elementos que puso a disposición una vez se sometió. FOTOS Séptima División del Ejército.
El Colombiano
El Colombiano
hace 37 minutos
bookmark

Producto de una operación militar que se llevó a cabo en zonal rural del Nordeste antioqueño, más específicamente en la vereda Los Trozos del municipio de Anorí, se entregó de manera voluntaria a la Séptima División del Ejército un hombre conocido con el alias de “Alexis”, quien, según las autoridades, era un explosivista del Frente Héroes y Mártires de Anorí y hacía parte de la comisión mixta entre el ELN y el frente 36 de las disidencias de las Farc, grupos que delinquen en esta subregión del departamento.

Lea más: Cayó alias Machín Viejo, señalado explosivista de las disidencias de las Farc en Antioquia

Según la información oficial y expuesta del caso, este sujeto estaba en la capacidad de elaborar hasta 100 minas antipersonales en un solo día, y cada una le llevaba un tiempo de instalación de 1 a 2 minutos, lo que representaba un notorio riesgo para los habitantes de ese territorio. Según este hombre, decidió entregarse al verse asediado en medio del combate y sin ninguna otra alternativa.

“Yo hacía 100 minas diarias y al otro día las instalaba. Por esos artefactos murieron civiles, soldados. Actualmente tengo una pareja y un bebé en camino, y quiero sacarlos adelante y darles una mejor vida. El llamado a mis excompañeros que aún siguen allá es que se entreguen y opten por algo mejor. No es como dicen: que acá lo maltratan a uno, eso es mentira”, detalló alias “Alexis”.

Al someterse a las autoridades, el individuo puso a disposición una pistola calibre 9 mm, 2 proveedores, 30 cartuchos y una granada de fragmentación. A su vez, entregó material para la elaboración de explosivos: 200 metros de cable dúplex, 250 metros de cordón detonante, más de 40 detonadores, 100 conectores para batería, 30 baterías de 12 voltios, 4 radios de comunicación, entre otros elementos.

“Estas minas que hacía alias Alexis podían ser ubicadas sobre las trochas y los caminos que utiliza nuestra población civil en estos puntos, así mismo afectando también el maniobrar de nuestras tropas en este sector. Con esto se pretende dar más tranquilidad a la comunidad, y a la par, darle la oportunidad a este sujeto para que pueda salir de ese accionar criminal”, dijo el Brigadier General Eduardo Alberto Arias Rojas, comandante de la Séptima División del Ejército.

Entérese: El famoso influencer de la Cybertruck en Necoclí fue capturado con poderoso arsenal y millonaria suma en efectivo

“Con este resultado se logra debilitar la capacidad terrorista de este grupo ilegal, al tiempo que se protege la vida y la integridad de la población de la región y de los soldados que adelantan operaciones en la zona”, agregó el Ejército en un comunicado.

A corte de enero de este año, Anorí era el municipio más afectado por minas antipersonales: se reportaron 11 casos en los que varias personas resultaron lesionadas. Incluso, el pasado 22 de enero, también en la vereda Los Trozos, un soldado perdió ambas piernas tras la instalación de un explosivo.

