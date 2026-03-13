Fabricaba hasta 100 minas antipersonales diarias: explosivista del ELN se entregó al Ejército en Antioquia

Producto de una operación militar que se llevó a cabo en zonal rural del Nordeste antioqueño, más específicamente en la vereda Los Trozos del municipio de Anorí, se entregó de manera voluntaria a la Séptima División del Ejército un hombre conocido con el alias de “Alexis”, quien, según las autoridades, era un explosivista del Frente Héroes y Mártires de Anorí y hacía parte de la comisión mixta entre el ELN y el frente 36 de las disidencias de las Farc, grupos que delinquen en esta subregión del departamento.

Según la información oficial y expuesta del caso, este sujeto estaba en la capacidad de elaborar hasta 100 minas antipersonales en un solo día, y cada una le llevaba un tiempo de instalación de 1 a 2 minutos, lo que representaba un notorio riesgo para los habitantes de ese territorio. Según este hombre, decidió entregarse al verse asediado en medio del combate y sin ninguna otra alternativa.

“Yo hacía 100 minas diarias y al otro día las instalaba. Por esos artefactos murieron civiles, soldados. Actualmente tengo una pareja y un bebé en camino, y quiero sacarlos adelante y darles una mejor vida. El llamado a mis excompañeros que aún siguen allá es que se entreguen y opten por algo mejor. No es como dicen: que acá lo maltratan a uno, eso es mentira”, detalló alias “Alexis”.