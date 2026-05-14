En Marinilla, una quebrada amaneció de color ladrillo: ¿qué fue lo que pasó?

Quienes observaron las aguas de la quebrada La Marinilla en la mañana de este jueves se encontraron con que estas tenían un marcado color ladrillo, situación que los atemorizó de inmediato porque no sabían qué estaba pasando y si el agua se había deteriorado por culpa de un contaminante.
Pero luego de las denuncias de la comunidad, Cornare y la Alcaldía de Marinilla se pusieron manos a la obra, a buscar a los culpables de que las aguas de este afluente se pusieran turbias y de color rojizo, por lo que empezaron un exhaustivo recorrido por todas sus orillas.