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En Marinilla, una quebrada amaneció de color ladrillo: ¿qué fue lo que pasó?

Después de una investigación realizada por Cornare y la Alcaldía de Marinilla, se pudo establecer que los vertimientos provenían de una fábrica de pinturas. Se anunciaron sanciones.

  • La quebrada La Marinilla terminó con una coloración color ladrillo en la mañana de este jueves. Las autoridades investigaron el origen de los químicos que le cambiaron la tonalidad. FOTO: CORTESÍA
    La quebrada La Marinilla terminó con una coloración color ladrillo en la mañana de este jueves. Las autoridades investigaron el origen de los químicos que le cambiaron la tonalidad. FOTO: CORTESÍA
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 1 hora
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Quienes observaron las aguas de la quebrada La Marinilla en la mañana de este jueves se encontraron con que estas tenían un marcado color ladrillo, situación que los atemorizó de inmediato porque no sabían qué estaba pasando y si el agua se había deteriorado por culpa de un contaminante.

Pero luego de las denuncias de la comunidad, Cornare y la Alcaldía de Marinilla se pusieron manos a la obra, a buscar a los culpables de que las aguas de este afluente se pusieran turbias y de color rojizo, por lo que empezaron un exhaustivo recorrido por todas sus orillas.

“Luego de recibirse la alerta por parte de la comunidad, las autoridades municipales activaron de manera inmediata los protocolos de verificación y atención. Desde la Secretaría de Hábitat, Servicios Públicos y Medio Ambiente, en articulación con la Empresa de Servicios Públicos ESPA, Cornare y la Policía, se adelantaron recorridos e inspecciones para determinar el origen de la sustancia vertida”, dijeron desde la Alcaldía de Marinilla.

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La búsqueda duró unas pocas horas y los funcionarios encontraron con un desagüe que desembocaba directamente en esta quebrada y a partir de este empezaron a buscar qué tipo de viviendas y establecimientos conectaban con el mismo.

“Tras revisar diferentes puntos de la zona, se logró establecer que el residuo provenía de un local comercial dedicado a la fabricación de pinturas, el cual se encontraba en proceso de desocupación”, indicaron desde la Administración Municipal.

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En este lugar se pudo definir que la coloración se debió a que vertieron más de 20 litros de pintura, en medio del proceso de desocupación de este local, ya que iba a ser ubicado en otro punto del municipio.

Pero por este accionar, Cornare y la Alcaldía de Marinilla determinaron que el establecimiento, en todas sus sedes, debía ser cerrado de manera temporal mientras se realizaban las investigaciones correspondientes.

En cuanto a los impactos contaminantes, los análisis químicos pudieron definir que estas pinturas se hicieron a base de agua, por lo que los daños ambientales son mínimos y la situación se podía controlar de manera natural, algo que no ocurriría si estas fueran hechas a base de aceite, por los químicos usados.

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