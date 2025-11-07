Así será el encendido de los alumbrados navideños en los 10 municipios del Valle de Aburrá

La fiesta de la Navidad no solo se vivirá en Medellín. Los otros nueve municipios del Valle de Aburrá también llenarán de color los sitios más estratégicos de sus territorios para llevar esta festividad a sus comunidades y, de paso, atraer a más turistas.
Por segundo año consecutivo, todos los municipios de la subregión contarán con luces navideñas, luego de que entre 2021 y 2023 no los prendieran en Girardota por decisiones administrativas.
No obstante, en algunos municipios todavía se encuentran ultimando detalles para definir el encendido de sus navidades. Así se realizará esta festividad de luces en las demás localidades del área metropolitana.