Las cuentas pendientes de Alex Saab con la justicia de EE. UU., a donde regresaría extraditado

El barranquillero Alex Nain Saab, capturado este miércoles en Venezuela, tiene un historial en Estados Unidos —que al parecer colaboró en su detención— que se centra en una acusación federal presentada en 2019 que lo señaló como el presunto cerebro de una red de lavado de activos, delito por el que también fue condenado recientemente por la justicia italiana. Lea aquí: Justicia italiana impone pena superior a un año de prisión al barranquillero Alex Saab por lavado de dinero El expediente, radicado en la Corte del Distrito Sur de Florida, documentó que el empresario colombiano y un socio suyo habrían transferido aproximadamente 350 millones de dólares fuera de Venezuela a cuentas en el extranjero, incluidas algunas en territorio estadounidense, bajo la apariencia de negocios legítimos. La acusación formal de la justicia norteamericana sostuvo que Saab utilizó el sistema de control cambiario venezolano para obtener dólares a tasas preferenciales. Según los fiscales federales, este esquema se sustentó en el pago de sobornos a funcionarios gubernamentales para asegurar contratos relacionados con la construcción de viviendas de interés social.

El documento judicial detalló que las transacciones ocurrieron entre 2011 y 2015. Aunque inicialmente se le imputaron ocho cargos, siete fueron desestimados en 2021 como parte de una garantía diplomática ofrecida a Cabo Verde para facilitar su extradición. Sin embargo, el cargo principal de conspiración para cometer lavado de dinero se mantuvo vigente durante todo su proceso de reclusión en Miami. El proceso legal estuvo marcado por una prolongada batalla diplomática y jurídica que comenzó el 12 de junio de 2020. Saab fue detenido en el Aeropuerto Internacional Amílcar Cabral de Cabo Verde durante una escala técnica mientras viajaba hacia Irán.

Su defensa alegó inmunidad diplomática bajo el argumento de que actuaba como enviado especial del gobierno de Nicolás Maduro. Tras más de un año de recursos legales y detención en el archipiélago africano, el Tribunal Constitucional de Cabo Verde autorizó su entrega a Estados Unidos, la cual se materializó en octubre de 2021. Siga leyendo: Camilla Fabri, esposa de Alex Saab, compró en 2019 una mansión en Italia con sueldo de vendedora El capítulo judicial de Saab en prisiones estadounidenses concluyó por una decisión política de la administración de Joe Biden. En diciembre de 2023, la Casa Blanca otorgó un indulto presidencial al empresario como parte de un acuerdo bilateral para lograr la liberación de diez ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela y la entrega del contratista militar Leonard Francis.

El regreso de Alex Saab a Venezuela en diciembre de 2023 tras el indulto que le otorgó el gobierno del presidente estadounidense Joe Biden. FOTO: Colprensa