x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

En vivo | En un minuto, Dylan Borrero amargó la alegría de Milton Casco: Nacional y América empatan 1-1 en el Atanasio

El encuentro entre antioqueños y vallecaucanos es el segundo para el elenco verde en el torneo local en 2026.

  • El futbolista Juan Manuel Rengifo (en la foto celebra su primer gol como profesional con Nacional), es una de las figuras del cuadro verde de Antioquia. Foto: Manuel Saldarriaga
    El futbolista Juan Manuel Rengifo (en la foto celebra su primer gol como profesional con Nacional), es una de las figuras del cuadro verde de Antioquia. Foto: Manuel Saldarriaga
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 47 minutos
bookmark

Atlético Nacional solo ha disputado un partido en el Apertura 2026: el duelo ante Chicó por la primera jornada, en el que se impuso 4-0 en el Atanasio Girardot. El resto de encuentros que tenía programados han sido postergados. El duelo de la segunda fecha contra Jaguares de Córdoba lo jugará, por ejemplo, el 6 de abril a la 1 de la tarde en su cancha.

El duelo ante Junior, de la tercera jornada, aún no tiene fecha. Este miércoles, en su estadio, los verdes disputan su segundo partido en el rentado local en un semestre en que también tendrán competencia internacional, cuando reciban al América de Cali (8:00 p.m.).

El elenco antioqueño buscará quedarse con la victoria en una edición más del “gran clásico” del fútbol profesional colombiano. Al frente, tiene un rival que ha tenido un buen inicio y se ubica en la cuarta casilla de la tabla de posiciones. En la primera fecha, los caleños vencieron 3-0 al Inter de Bogotá; en la segunda hicieron lo propio con Chicó en Tunja (0-1) y en la tercera igualaron a un tanto ante el Once Caldas, en un encuentro que se definió en la última jugada.

El cuadro verde, por su parte, llega a este encuentro después de haber enfrentado, en un partido amistoso, al Inter Miami de Lionel Messi en el estadio Atanasio Girardot el fin de semana. El resultado fue a favor del cuadro estadounidense, pero los antioqueños demostraron un buen ritmo, nivel y competitividad.

Siga aquí el minuto a minuto del partido:

Estos son los titulares de Nacional:

Harlen Castillo; Andrés Román, Simón García, William Tesillo, Milton Casco; Juan Manuel Zapata, Juan Manuel Rengifo, Edwin Cardona; Marlos Moreno, Dairon Asprilla, Andrés Sarmiento.

Estos son los titulares de América:

Jorge Soto; Mateo Castillo, Marlon Torres, Nicolás Hernández, Ómar Bertel; Dylan Borrero, Rafael Carrascal, Juan Cavadía, Tilman Palacios; Yeison Guzmán, Kevin Angulo.

Liga Betplay

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida