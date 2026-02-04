En vivo | En un minuto, Dylan Borrero amargó la alegría de Milton Casco: Nacional y América empatan 1-1 en el Atanasio

Atlético Nacional solo ha disputado un partido en el Apertura 2026: el duelo ante Chicó por la primera jornada, en el que se impuso 4-0 en el Atanasio Girardot. El resto de encuentros que tenía programados han sido postergados. El duelo de la segunda fecha contra Jaguares de Córdoba lo jugará, por ejemplo, el 6 de abril a la 1 de la tarde en su cancha.

El duelo ante Junior, de la tercera jornada, aún no tiene fecha. Este miércoles, en su estadio, los verdes disputan su segundo partido en el rentado local en un semestre en que también tendrán competencia internacional, cuando reciban al América de Cali (8:00 p.m.).