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Donatella Versace lanzará su propia marca de moda y belleza en 2027

Después de dejar la dirección artística de Versace, la diseñadora italiana anunció un nuevo proyecto independiente en alianza con Revolve Group. Esto es lo que se sabe hasta ahora sobre su nueva marca.

  • Donatella Versace anunció el lanzamiento de una nueva marca enfocada en moda y belleza, cuyos primeros productos llegarían en 2027. FOTO: @revolve.
    Donatella Versace anunció el lanzamiento de una nueva marca enfocada en moda y belleza, cuyos primeros productos llegarían en 2027. FOTO: @revolve.
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 3 horas
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Donatella Versace anunció este lunes 21 de septiembre el lanzamiento de una nueva empresa enfocada en moda y belleza, con la que busca conectar con una nueva audiencia y comenzar una etapa independiente tras dejar la dirección artística de Versace.

La diseñadora italiana reveló que desarrollará el proyecto en alianza con Revolve Group, compañía con la que buscará combinar moda y cultura. El nombre de la nueva marca todavía no ha sido anunciado, pero se espera que sus primeros productos lleguen al mercado en 2027.

“Creo que la creatividad debería ser valiente, inclusiva y viva en el mundo. Siempre me he inspirado en la próxima generación, en música, cine, arte y, por supuesto, en moda”, escribió Versace en Instagram al anunciar el proyecto.

Mike Karanikolas, cofundador de Revolve Group y socio de la italiana en este nuevo proyecto, destacó la trayectoria creativa de Versace y señaló que la asociación le permitirá desarrollar una propuesta desde cero.

“Donatella es una de las voces creativas determinantes de nuestro tiempo. Esta asociación da a esa visión una plataforma completamente nueva y la libertad de construir algo desde cero”, afirmó Karanikolas.

Lea más: Se acabó la espera: Dario Vitale es el nuevo director creativo de Emporio Armani

El anuncio se produce después de que en 2025 Donatella Versace dejara la dirección artística de Versace, la casa de lujo fundada por su hermano Gianni Versace. La diseñadora estuvo al frente de la dirección creativa de la firma desde 1997.

Tras su salida, fue reemplazada por Dario Vitale, quien anteriormente trabajaba en Miu Miu, perteneciente al grupo Prada.

En ese momento, Donatella aseguró que continuar el legado de su hermano había sido “el mayor honor” de su vida y manifestó que seguiría siendo “la más apasionada seguidora” de la icónica marca.

Ahora, con su propia empresa de moda y belleza, la diseñadora inicia una nueva etapa creativa, aunque todavía se desconocen el nombre de la marca y los productos que conformarán su primera colección.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué nueva marca lanzará Donatella Versace?
La diseñadora italiana anunció una nueva empresa enfocada en moda y belleza. El nombre de la marca todavía no ha sido revelado.
¿Cuándo saldrán los primeros productos de la marca de Donatella Versace?
Los primeros productos de la nueva marca están previstos para 2027, aunque todavía no se conocen detalles sobre su oferta.
¿Con quién se asociará Donatella Versace para crear su nueva marca?
El proyecto será desarrollado en alianza con Revolve Group, con el objetivo de conectar la moda con la cultura.
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