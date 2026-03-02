EPM denuncia amenazas y extorsiones de las disidencias de ‘Calarcá’: habrían grabado video dentro Hidroituango

A la cancelación de la visita a Hidroituango por una alerta de un presunto atentado terrorista en contra del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se suma otra preocupación que involucra a EPM, y son las extorsiones que, según el mandatario distrital, viene sufriendo esta entidad por parte del frente 36 de las disidencias de las Farc, en cabeza de alias Calarcá y alias Primo Gay.
Lo más crítico de la denuncia es un video que fue enviado desde la casa de máquinas de la hidroeléctrica, en el que un presunto integrante de esta estructura criminal habría dicho “estamos dentro”, mientras registraba la operación del personal. De inmediato, el video fue compartido con las autoridades, quienes ya investigan la situación.
“Cuando ellos envían este video, justamente desde casa de máquinas, es con la intención de mandar una amenaza directa, casi diciendo que tienen la capacidad desde adentro de generar un ataque terrorista, y que por eso EPM tenía que desembolsar una buena cantidad de recursos. Y por supuesto, la responsabilidad nuestra es no pagarle un solo peso a esas estructuras criminales y que, por el contrario, todo lo que genera Hidroituango es para el país, los antioqueños y la inversión social”, dijo el alcalde de Medellín.