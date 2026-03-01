EPM desmiente especulaciones y aclara que embalse de Hidroituango no está al máximo

Empresas Públicas de Medellín (EPM) le salió al paso a las múltiples especulaciones que se vienen tejiendo sobre el embalse de Hidroituango, a raíz de las fuertes lluvias que han caído en la región durante los últimos días. Al tiempo que desde varios organismos de gestión del riesgo se ha elevado en días recientes alertas por posibles incrementos en el caudal del río Cauca, la central ha sido objeto de algunos señalamientos sobre su seguridad y operación. Le puede interesar: ¿Petro quiere meterle la mano al embalse de Hidroituango? A raíz de esa situación, EPM arrancó aclarando que no es cierto que el nivel del embalse de Hidroituango haya llegado a un 100%, precisando que, de una cota máxima de 420 metros sobre el nivel del mar, el agua actualmente está llegando a los 409 metros. La empresa señaló que si bien en algunos reportes de empresas como XM, que opera el sistema interconectado y administra el sistema de energía mayorista del país, el nivel ha aparecido cercano al 100%, dicho indicador se refiere no a la totalidad del embalse, sino al nivel de referencia para la producción de energía.

“Es importante precisar que esta cifra corresponde, exclusivamente, al nivel operativo habilitado para generación y no a la totalidad de la capacidad real de almacenamiento de la represa”, explicó la compañía, recordando que dichas cifras de XM están meramente enfocadas en el mercado energético. Alberto Mejía Reyes, gerente Generación Energía EPM, detalló que es precisamente por cumplir con la regulación ambiental a la que está sujeta la compañía que la porción restante del embalse no se utiliza. Lea también: Superservicios visitó Hidroituango tras declaraciones de Gustavo Petro: ¿qué encontró?

“La central tiene capacidad para operar mucho más arriba del nivel reportado. Hoy informamos ese 100 % en la cota 409 sobre el nivel del mar porque hace falta realizar la poda de la cobertura vegetal necesaria para subir el embalse y operarlo en su condición normal, que es la cota 420. Es decir, tenemos capacidad para subir otros 11 metros más allá de ese 100 % actual para acumular agua y controlar crecientes”, ilustró Mejía. En detalle, EPM agregó que son disposiciones como las contenidas en la Resolución 2306 de 2019 de la Anla las que estipulan que los caudales que ingresan a los embalses deben ser descargados en igual proporción, impidiendo que pueda aprovecharse la infraestructura para amortiguar crecientes.

La empresa señaló que ampliar ese margen de maniobra es precisamente uno de los puntos que se vienen conversando con las autoridades ambientales, de tal forma que la norma permita que las centrales ayuden a esa mitigación. Cómo muestra de que dichos mecanismos sí funcionan, el gerente de Generación aludió a un evento ocurrido en abril del año pasado, cuando a la central arribó una creciente de 5.000 metros cúbicos por segundo, que gracias a la capacidad del embalse pudo controlarse para las comunidades aguas abajo. Siga leyendo: Cambio de contratistas en Hidroituango tiene a Daniel Quintero con la Contraloría encima “Tenemos capacidad para absorber crecientes como la ocurrida el año pasado el 11 de abril, cuando llegaron alrededor de 5.000 metros cúbicos por segundo. Gracias a la amortiguación del embalse y a la operación de las compuertas, aguas abajo salieron solo 3.000 metros cúbicos por segundo. Logramos mitigar el impacto de manera significativa”, expresó Mejía. “Si ocurre una nueva creciente que implique subir el embalse hasta la cota 420, lo haremos, porque el propósito de EPM es garantizar la vida y la integridad de las comunidades aguas abajo de la central”, añadió.