Pero a pesar de que el informe es claro en rechazar la oferta, desde EPM afirman que el proceso todavía no se ha cerrado y que la empresa tiene plazo hasta el próximo miércoles 22 de febrero para sustentar nuevamente la experiencia presentada o adjuntar nueva.

“La oferta presentada por el CONSORCIO ITUANGO PC-SC es rechazada, dado que el integrante nacional Schrader Camargo S.A.S. no cumple con el requisito de participación establecido en el numeral 2.2.7.-Experiencia-, de las Condiciones Particulares”, concluye el informe de evaluación, dejando en el aire la propuesta entregada por ese consorcio, el único que se presentó a la licitación.

Este fin de semana se conoció un informe publicado en el portal de contratación de EPM , según el cual la firma Schrader Camargo —la misma que está construyendo las unidades 3 y 4 del proyecto hidroeléctrico y que deben ser entregadas este año— no cumple los requisitos de experiencia exigidos para construir, en asocio con las empresas Powerchina International (casa matriz de Sinohydro) y Yellow River, las unidades de generación de energía 5, 6 , 7 y 8 de Hidroituango.

Por su parte, la compañía Schrader Camargo S.A.S., emitió esta tarde un comunicado en el que dicen que sí cumplen con todos los requisitos de la contratación exigidos por EPM. El problema, aseguran, es que “algunos de los certificados entregados, a criterio del contratante, requieren mayores detalles”. Asimismo, se comprometieron a entregar la información completa que permita verificar el cumplimiento de los requisitos asociados a la experiencia antes de la fecha límite.

Es llamativo que Schrader Camargo S.A.S. no cumpla con los requisitos de experiencia exigidos por EPM cuando estos en el pasado ya se habían rebajado y hasta ajustado, de forma cuestionable para muchos, a las necesidades del contratista.

En varios oficios cruzados entre EPM y la firma Yellow River, esta última había instado a EPM a modificar los requisitos plasmados en los pliegos, argumentando tener problemas para conseguir un socio nacional con la experiencia requerida.

“La búsqueda intensa del socio local que hemos realizado por más de tres meses no ha sido exitosa (...). Muchas de las firmas locales que exploramos nos indican no tener interés en participar en este proyecto y/o no cumplir con la experiencia solicitada en los pliegos”, plasmó Yellow River en una carta, el 12 de junio de 2022.

“Hemos encontrado una alternativa para asociarnos con una empresa local que sí está interesada y cuenta con amplia experiencia en este tipo de trabajos, sin embargo para poder cumplir con las condiciones particulares, es necesario que EPM proceda a reconsiderar una de las siguientes proposiciones a las condiciones de experiencia, que debe aportar el participante colombiano”, agregó la firma entonces.

A raíz de esa solicitud, EPM terminó publicando en agosto una adenda en la que accedió al pedido de Yellow River.

Por ejemplo, mientras antes pedía al menos 94.500 metros cúbicos de experiencia en portales de túneles, canales, vertederos o puentes, pasó a exigir 28.350 metros cúbicos.

Así mismo, la empresa pasó de exigir un área mínima de 80 metros cuadrados en materia de excavaciones y construcción de pozos, túneles o cavernas, a un área de 57 metros cuadrados.

Pero al parecer esas gabelas no fueron suficientes. De ser rechazada definitivamente la oferta, la fase final de Hidroituango quedaría en el limbo y sufriría nuevos retrasos en el cronograma de ejecución de la obra, pues según este el último contrato debería adjudicarse en marzo de este año.