EL COLOMBIANO revisó los documentos de la licitación, que por ley son públicos, y encontró varias sorpresas. Entre otras que en realidad el interés al reabrir era cambiar algunos de los requisitos exigidos.

La firma china Yellow River, el 12 de julio, en carta a EPM dicen que no han podido encontrar socio colombiano para el consorcio como lo exige el pliego pero que sí encontró una firma que no cumple los requisitos y por eso le pide a EPM que por favor acomode el pliego de tal manera que la firma colombiana pueda cumplir.

“La búsqueda intensa del socio local que hemos realizado por más de tres meses no ha sido exitosa”, escribe Yellow River. Agrega que “muchas de las firmas locales que exploramos nos indican no tener interés en participar en este proyecto y/o no cumplir con la experiencia solicitada en los pliegos, lo cual nos limita lograr una asociación con una empresa colombiana para así poder cumplir con los requisitos solicitados por ustedes y por ende nos limita la participación en la licitación del proyecto”.

Y continúa: “Hemos encontrado una alternativa para asociarnos con una empresa local que sí está interesada y cuenta con amplia experiencia en este tipo de trabajos, sin embargo para poder cumplir con las condiciones particulares, es necesario que EPM proceda a reconsiderar una de las siguientes proposiciones a las condiciones de experiencia, que debe aportar el participante colombiano”.

EPM le responde a Yellow River, el 26 de agosto, con una Adenda, la número 7, al pliego de licitación. En ella hace varios de los cambios que la firma china le pidió.

Por ejemplo, el pliego exigía que el socio local hubiera construido al menos 94.500 metros cúbicos en portales de túneles, canales, vertederos o puentes, y que esa experiencia la podían acreditar máximo en dos obras. Y en la adenda 7, les hicieron tres favores a los chinos: el primero, redujeron el volumen exigido a 28.350 metros cúbicos. El segundo, le incluyeron que podrían acreditar esa experiencia en construcción de “estructuras aporticadas”. Es decir, ya no tenían que tener experiencia en estructuras más complejas como puentes sino que con construir casas o edificios era suficiente. Y el tercero, si el socio nacional no tenía como acreditar esa experiencia en dos obras, que era como se exigía en el pliego original, ahora la puede acreditar en cuatro obras. Es decir, puede sumar en varias casas o edificios los 28.350 metros cúbicos.

El socio nacional debe cumplir una de dos experiencias: o la ya mencionada que es en construcción de concretos u otra que es en excavaciones y construcción de pozos, túneles o cavernas. Y en ese ítem también EPM hizo un descuento a petición de los chinos: el pliego pedía antes tener experiencia en un área mínima de túnel de 80 metros cuadrados y la bajan a 57 metros cuadrados.

Para José Fernando Villegas, presidente en Antioquia de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, lo ocurrido despierta interrogantes serios: “¿Por qué antes te interesaba que el componente nacional tuviera experiencia en 94.500 metros cúbicos y hoy te satisfacen 28.350? ¿Por qué rebajan a 28.350 y por qué no a 29.000 o 30.000? Es muy sospechoso una cifra así que no es redonda. Cuando uno hace pliego, y pone un indicador que no es cifra redonda es que quiere que lo gane alguien en particular. Es lo que llaman pliego sastre”.

Y continúa: “En el caso de los túneles lo natural sería bajar de 80 metros cuadrados a 55 o a 60 pero no a 57”.