¡Era un peligro! La Policía desmanteló polvorera artesanal en La Ceja

3 y 4
3 y 4
0 y 2
0 y 2
1 y 8
1 y 8
5 y 7
5 y 7
no
6 y 9
6 y 9
Temas recomendados
El departamento estrena un sistema de atención de emergencias moderno, con todos los organismos de seguridad y socorro integrados. Actualización costó $8.500 millones y ya atiende 1.600 llamadas al día.
Centros culturales, restaurantes y hoteles se abren paso en medio del primer proceso masivo de restauración del único barrio patrimonial de Medellín, que luego de tres décadas de promesas por fin pudo ver resultados concretos este año.
La guerrilla cerró el 2025 en lo que expertos consideran como su mejor año en al menos dos décadas gracias al control de economías ilegales y la permisividad del Gobierno.
El atentado ocurre una semana después de otro ataque con explosivos en el suroriente de Cali que asesinó a dos uniformados de la Policía Nacional.