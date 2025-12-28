“No somos una notaría de la Gobernación”: presidenta saliente de la Asamblea de Antioquia

En los últimos 50 años solo tres mujeres han presidido la Asamblea departamental de Antioquia. Verónica Arango, diputada del Centro Democrático, lo hizo durante el 2025. La Asamblea es quizás la corporación pública, elegida con voto popular, que menos mueve la agenda mediática. Miles de ciudadanos desconocen sus funciones y a quienes los representan. Además, cuando estas son mayoritariamente afines a la Gobernación (como ocurre históricamente en Antioquia) se producen pocos titulares de prensa. Sin embargo, este año los diputados aprobaron proyectos críticos para el departamento que fueron impulsados por el gobernador Rendón, desde la tasa de seguridad hasta una reestructuración administrativa de la Gobernación. Además, tuvieron que capotear la difícil propuesta de cambiar la forma como se financian las universidades públicas del departamento y responder por la crisis que enfrenta la Universidad de Antioquia. Arango defiende la gestión de la corporación, resalta el trabajo de Rendón y denuncia que sufrió violencia política de género durante su presidencia.

¿Qué destacaría de este año en la Asamblea?

"El aumento de proyectos de ordenanza presentados y número de sesiones que logramos hacer durante el año: hicimos 79 sesiones ordinarias en el año y 42 extraordinarias. El gobernador nos llamó todos los días. De hecho, el último periodo de sesiones extraordinarias se cumplió ahorita el 15 de diciembre. Trabajamos mucho. Se presentaron por parte de la administración 67 proyectos de ordenanza, todos aprobados, ninguno aplazado, ninguno suspendido y pues el trabajo más arduo y más importante fue la Comisión Primera de Asuntos Financieros y de Hacienda Pública. Aprobamos proyectos de importancia estratégica como el impuesto vehicular, las disminuciones y los descuentos con el fin de que ese recurso se vaya para el pago de la alimentación escolar de los niños y niñas. Además, apoyamos en la reestructuración administrativa al gobernador de Antioquia, lo que hizo que nos pudimos ahorrar casi $300.000 millones de pesos que se usaron para el Túnel del Toyo y para el apoyo vitalicio a 3.000 adultos mayores. Eso para destacar, pero hubo proyectos muy importante como uno en el que a las empresas privadas se les apoya con la seguridad social de mujeres cabeza de hogar o mujeres en pobreza extrema que tienen bajo su cuidado a personas con discapacidad o niños, en fin, son cuidadoras y se les da la posibilidad a las empresas de entregarles por parte de la Gobernación de la Seguridad Social para que ellos las enganchen formalmente en el trabajo y tengan autonomía económica. Ese fue un proyecto muy ganador, yo fui la ponente".

Hablando de mujeres, solo hay dos diputadas en Antioquia, ¿es difícil ser mujer en la Asamblea?

“La corporación más difícil de llegar en cargos de elección popular de la Asamblea de Antioquia, porque las asambleas departamentales son corporaciones muy poco conocidas por los ciudadanos y se juntan con las elecciones regionales de alcaldes y concejos. La gente no conoce sus funciones y no sabe que es la junta directiva del gobernador y que todo tiene que pasar por acá para que el gobernador pueda mover el presupuesto y los recursos. Sin nosotros el gobernador no podría ejecutar el plan de desarrollo. Pero lo segundo es que aunque en la historia hemos ganado espacios importantes, todavía existe mucho machismo en los procesos electorales. En la historia de la Asamblea, en los últimos 50 años, solamente hemos sido tres mujeres presidentas. Entonces sí, es un reto supremamente grande e importante y difícil, pero lo importante es que voten por uno por el trabajo, por lo que uno hace, por su calidad, por la persona que es y no por el género”.

¿Sufrió el machismo ahora que fue presidenta?

"Yo pensé que la violencia política de género no existía hasta antes de ser presidente de la Asamblea. Yo decía que era un tema como de feminismo extremo y que era normal uno sentirse a veces triste o con dificultades con compañeros, pero que era normal del día a día. Una vez asumí la presidencia, me di cuenta de que la violencia política de género existe. No es fácil que una mujer esté tomando los rumbos de la Corporación, además porque aquí se toman las decisiones más importantes, empezando por qué proyectos de ordenanza se discuten, en qué orden, dónde vamos a dar prioridad para visitar los municipios, todo eso al final es un tema político, entonces no es fácil para los corporados que una mujer relativamente joven y del Partido Centro Democrático hubiera asumido este compromiso. La mayoría son respetuosos, pero siempre hay algunos que les da dificultad que las mujeres gobiernen y tengan algunos cargos de poder".

Usted dice que la Asamblea era la junta directiva del Gobernador. ¿Esa junta directiva es crítica y exigente o es más una notaría donde se firma lo que diga el Gobernador, como dicen los críticos?

“La administración departamental nos envía los proyectos de ordenanza con su articulado, su exposición de motivos y sus anexos. En la Asamblea hay tres comisiones, cada una con un equipo de trabajo de nueve diputados.Los proyectos de ordenanza siempre salen con modificaciones de cada comisión. Eso es disenso, algunas veces no estamos de acuerdo con las propuestas. El Estatuto de rentas tuvo muchas modificaciones, el Estatuto de presupuesto también. El de rentas antes estaba con una estampilla sacándole una especie de impuesto a las personas de la salud, y nosotros dijimos, “No, eso está prohibido, eso no se puede, a ellos no les pueden sacar eso el salario.” Aquí sí hay forma de modificar y cambiar los proyectos y la administración ha sido muy asertiva. La administración nos escucha. Eso se demuestra con cifras: tenemos más de 80 modificaciones en proyectos de ordenanza en todo el año, hemos nutrido el debate. Eso no significa que nosotros seamos notarios. Si fueramos notarios no hubiera ninguna modificación a los proyectos y pasarían derecho. Y hay proyectos que no salieron porque no estuvimos de acuerdo”.

¿Cuáles?

“En el proyecto de estampilla, el de las universidades del departamento. La propuesta de la Gobernación era eliminar la estampilla y hacer una base presupuestal pero con base en una política pública de educación departamental. Pues el proyecto se paró porque nosotros como diputados dijimos no. El Gobernador me llamó un día antes del debate y me preguntó porque no lo queríamos votar. Le dije que yo votaba la base presupuestal y que se cambiara la estampilla, pero si existía la política política pública y esa política pública no existe y está en construcción. Al otro día el gobernador decidió sacar el proyecto de ordenanza. Pero no fue un tema solamente de presidencia, los diputados al unísono le dijimos que el proyecto no estaba completo, que le faltaba trabajo”.

¿Es muy terco el Gobernador? Ha dado debates muy polémicos como la estampilla, la tasa de seguridad, el referendo de autonomía fiscal...