“No somos una notaría de la Gobernación”: presidenta saliente de la Asamblea de Antioquia

En los últimos 50 años solo tres mujeres han presidido la Asamblea departamental de Antioquia. Verónica Arango, diputada del Centro Democrático, lo hizo durante el 2025.
La Asamblea es quizás la corporación pública, elegida con voto popular, que menos mueve la agenda mediática. Miles de ciudadanos desconocen sus funciones y a quienes los representan. Además, cuando estas son mayoritariamente afines a la Gobernación (como ocurre históricamente en Antioquia) se producen pocos titulares de prensa.
Sin embargo, este año los diputados aprobaron proyectos críticos para el departamento que fueron impulsados por el gobernador Rendón, desde la tasa de seguridad hasta una reestructuración administrativa de la Gobernación. Además, tuvieron que capotear la difícil propuesta de cambiar la forma como se financian las universidades públicas del departamento y responder por la crisis que enfrenta la Universidad de Antioquia.
Arango defiende la gestión de la corporación, resalta el trabajo de Rendón y denuncia que sufrió violencia política de género durante su presidencia.