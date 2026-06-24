Finalizó escrutinio en Antioquia y de La Espriella resultó con casi 1.000 votos más y Cepeda salió con 800 menos

Aunque el presidente Gustavo Petro cuestionó los resultados del pasado domingo en las elecciones que dieron como ganador al abogado Abelardo de la Espriella en detrimento del candidato de su continuidad, Iván Cepeda, el escrutinio antes los ratificó y así lo dejó evidenciado el resultado en los municipios de Antioquia, en los que la revisión antes le dio casi 1.000 votos al presidente electo.
De acuerdo con los números de la Registraduría, a de la Espriella le aparecieron 992 votos, por lo que con estos resultados pasó de 2.185.834 votos en el preconteo a 2.186.826 en el escrutinio. En esta revisión, además, Cepeda antes perdió votos que se le habían contabilizado durante la revisión inicial de las urnas.