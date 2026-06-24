Finalizó escrutinio en Antioquia y de La Espriella resultó con casi 1.000 votos más y Cepeda salió con 800 menos

Aunque el presidente Gustavo Petro cuestionó los resultados del pasado domingo en las elecciones que dieron como ganador al abogado Abelardo de la Espriella en detrimento del candidato de su continuidad, Iván Cepeda, el escrutinio antes los ratificó y así lo dejó evidenciado el resultado en los municipios de Antioquia, en los que la revisión antes le dio casi 1.000 votos al presidente electo. De acuerdo con los números de la Registraduría, a de la Espriella le aparecieron 992 votos, por lo que con estos resultados pasó de 2.185.834 votos en el preconteo a 2.186.826 en el escrutinio. En esta revisión, además, Cepeda antes perdió votos que se le habían contabilizado durante la revisión inicial de las urnas.

Con el escrutinio antes se le tuvieron que restar en Antioquia 788 votos, por lo que pasó de 1.133.681 de las cuentas iniciales del domingo a 1.132.893 que le quedaron tras la verificación de las cuentas de los votos, en la labor realizada con abogados y jueces de la República. El reconteo de los votos y sus respectivas verificaciones concluyó a las 8:18 de la noche de este miércoles, luego de tres días de tensas labores realizadas en el centro de eventos Plaza Mayor, en donde se presentaron algunos cruces entre quienes estaban pendientes de los votos del presidente electo como de su contendiente en la segunda vuelta. Entérese: Escrutinio en el Valle de Aburrá le dio casi 300 votos más a Abelardo y le quitó votos a Cepeda

Estos resultados consolidaron la tendencia de las elecciones en Antioquia, donde lo único que ocurrió fue que aparecieran más votos de los inicialmente contabilizados en favor del candidato de la derecha y la tendencia a la resta de las votaciones para quien llevaba las banderas del actual gobierno.

Por ejemplo, los votos de Medellín mostraron que a De la Espriella le contabilizaron 517 votos más, lo que lo llevó a pasar de 819.285 votos en el conteo del domingo a 819.802 en la revisión que se hizo hasta este miércoles. A Cepeda antes le tuvieron que restar 454, pasando de 421.385 el domingo a 421.839 este miércoles. Le puede interesar: En medio de reclamos e intimidaciones, así avanza el escrutinio en Medellín, ¿hay cambios versus el preconteo? Ya en el Valle de Aburrá, sin contar a Medellín, también se mantuvo esta tendencia. Mientras que a de la Espriella le aparecieron 294 votos del domingo al miércoles, a Cepeda le tuvieron que quitar otros 18, aumentando la diferencia entre ambos candidatos. Los municipios donde de la Espriella recuperó más votos fueron Itagüí y Bello, en los que sumó 179 y 88, respectivamente, en comparación con las cuentas del preconteo. Por su parte, Cepeda perdió 100 votos de los que se le contabilizaron en el preconteo en Bello y en Itagüí se le sumaron 40.

En Envigado, el presidente electo sumó 70 votos más a su cuenta, mientras que Cepeda antes perdió otros 83 votos que se le contabilizaron en la primera revisión tras las votaciones del pasado domingo. Durante los escrutinios, de acuerdo con la Registraduría, se registraron nueve reclamaciones de los comités verificadores en cuanto a los resultados, lo que no generó importantes afectaciones al proceso que se realizó y que consolidó a de la Espriella como presidente electo de Colombia en la segunda vuelta más cerrada de la historia, con una diferencia que ronda los 250.000 votos. Continúe leyendo: Iván Cepeda reconoció errores en su campaña: “estoy para asumir lo que se deba”

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