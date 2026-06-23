Escrutinio en el Valle de Aburrá le dio casi 300 votos más a Abelardo y le quitó votos a Cepeda

Los candentes escrutinios en Antioquia se encuentran en su recta final y a falta de los resultados definitivos en Medellín, donde está pendiente la evaluación de una mesa, en los otros nueve municipios del Valle de Aburrá se tienen resultados de la revisión de los votos de la segunda vuelta presidencial, que dejó como presidente electo al abogado Abelardo de la Espriella.
De acuerdo con los informes de la Registraduría, en la revisión el presidente electo logró recuperar a su favor 294 votos que aumentan levemente la diferencia que ratifica su elección, a lo que se suman los 18 votos que le restaron al candidato que llevaba las banderas de la continuidad del actual gobierno, Iván Cepeda.