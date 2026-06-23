Escrutinio en el Valle de Aburrá le dio casi 300 votos más a Abelardo y le quitó votos a Cepeda

Los candentes escrutinios en Antioquia se encuentran en su recta final y a falta de los resultados definitivos en Medellín, donde está pendiente la evaluación de una mesa, en los otros nueve municipios del Valle de Aburrá se tienen resultados de la revisión de los votos de la segunda vuelta presidencial, que dejó como presidente electo al abogado Abelardo de la Espriella. De acuerdo con los informes de la Registraduría, en la revisión el presidente electo logró recuperar a su favor 294 votos que aumentan levemente la diferencia que ratifica su elección, a lo que se suman los 18 votos que le restaron al candidato que llevaba las banderas de la continuidad del actual gobierno, Iván Cepeda.

Bello, Itagüí y Envigado: los municipios con más cambios en la revisión de votos

Los municipios donde de la Espriella recuperó más votos fueron Itagüí y Bello, en los que sumó 179 y 88, respectivamente, en comparación con las cuentas del preconteo. Por su parte, Cepeda perdió 100 votos de los que se le contabilizaron en el preconteo en Bello y en Itagüí se le sumaron 40. En Envigado, el presidente electo sumó 70 votos más a su cuenta, mientras que Cepeda antes perdió otros 83 votos que se le contabilizaron en la primera revisión tras las votaciones del pasado domingo. Entérese: Iván Cepeda habla del escrutinio: han presentado 57.189 reclamaciones

Los resultados en Barbosa fueron los que tuvieron menor variación entre el preconteo y el escrutinio. Solo hubo que contabilizar un voto más para de la Espriella, mientras que Cepeda no tuvo ninguna variación en su cuenta. Girardota mantuvo la diferencia entre ambos candidatos, aunque a ambos se les sumaron cinco votos en esta revisión. En Copacabana tampoco hubo reporte de una diferencia en la cuenta de los votos entre los candidatos. Le puede interesar: Voto en blanco 2026: por primera vez es mayor a diferencia entre candidatos finales Ya en los otros municipios del sur metropolitano, antes se reportó pérdida de votos para ambos candidatos. En Sabaneta, a de la Espriella le quitaron 10 y a Cepeda, cinco. En La Estrella, no hubo variación en la cuenta del mandatario electo, mientras que al candidato vencido le quitaron tres votos.

En el único municipio en el que hubo una diferencia significativa en el Valle de Aburrá a favor del candidato que llevaba las banderas de la continuidad de Gustavo Petro fue en Caldas. A de la Espriella no le sumaron ni le restaron votos en comparación con el preconteo, mientras que a Cepeda le sumaron 99 votos más. Los resultados en el área metropolitana, donde votaron 824.276 de las 1.266.758 habilitadas para ejercer este derecho (65,07%), sin contar a Medellín, solo tuvieron una variación del 0,0379% entre el preconteo y el escrutinio, lo que no modifica sustancialmente la diferencia entre ambos candidatos, que en el total ronda los 250.000 votos en favor del abogado de la Espriella. Siga leyendo: Mesas con 100 % y votaciones quintuplicadas: los números ‘atípicos’ de Iván Cepeda Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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