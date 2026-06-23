Iván Cepeda reconoció errores en su campaña: “estoy para asumir lo que se deba”

Tras los resultados de la segunda vuelta presidencial que dejaron como ganador a Abelardo de la Espriella, el senador y excandidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda Castro, se pronunció públicamente para asumir la responsabilidad exclusiva de los posibles desaciertos de su aspiración presidencial.

A través de un extenso mensaje en su cuenta de la red social X, titulado “Los ‘errores’ de la campaña”, Cepeda respondió a las críticas de analistas y sectores mediáticos que han cuestionado su estrategia electoral.

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El congresista fue enfático en blindar a sus colaboradores: “Quien tenga que hacer reclamos por cómo se dirigió la campaña, bien puede dirigirlas a mí; único responsable de eventuales desaciertos”, afirmó, subrayando que esta postura la mantuvo clara desde el inicio de la contienda.

Cepeda defendió los métodos utilizados durante su aspiración, asegurando que no estuvo dispuesto a recurrir a lo que él llamó la “política fácil de tratos inescrupulosos, marketing de imagen y demagogia barata”.