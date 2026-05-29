Hartos de esperar al Estado, transportadores hacen “vaca” para tapar más de 900 huecos en la Medellín-Bogotá

Como el Estado no llega, los camioneros tuvieron que meterse la mano en el bolsillo. Eso es lo que está pasando en el tramo El Santuario-Caño Alegre de la autopista Medellín-Bogotá, donde transportadores de carga lanzaron una campaña para recolectar fondos y tapar por su cuenta los huecos que Invías no ha resuelto.
La iniciativa es liderada por el colectivo Los Magníficos de la Ruta 60 quienes ya han realizado distintas acciones sociales y llamados de atención frente al estado de esta vía. En esta ocasión, buscan reunir dinero suficiente para hacer intervenciones puntuales en los peores puntos de una vía que, según sus propios registros, acumula más de 918 baches en los 140 kilómetros del corredor en calzada sencilla que conecta el Oriente antioqueño con el Magdalena Medio.
”Nosotros hemos intentado reunirnos con el director nacional de Invías para que nos den una respuesta sobre el pésimo estado de la vía y los acuerdos que habíamos pactado el año pasado, pero este es el momento en el que no hemos visto grandes avances”, explicó Julio César Flórez, líder del colectivo. La campaña no es tanto un gesto simbólico sino más bien la materialización del agotamiento de quienes usan la vía a diario y cargan con sus consecuencias.
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