James Rodríguez se despachó en elogios a Luis Díaz, pero el guajiro se los devolvió: “El referente es él”

El 6 de julio de 2024, en el estadio de la Universidad de Phoenix, Luis Díaz coronó a James Rodríguez como el rey de la Selección Colombia. Se jugaban los cuartos de final de la Copa América de Estados Unidos. El capitán del equipo nacional acababa de marcar un gol de penalti. El extremo guajiro, de 29 años, hizo un gesto de poner una corona al mediocampista, que fue la figura del torneo. Dos años después, a menos de dos semanas del inicio del Mundial de Norteamérica, James decidió cederle la corona –y la presión que esta trae–, a Díaz, uno de los mejores extremos del mundo hoy por hoy. En charla con Fifa, Rodríguez manifestó, palabras más, palabras menos, que Lucho es el gran referente de la Selección para el Mundial.

“Cuando se tiene a ‘Lucho’ sabes que en cualquier momento va a hacer un gol o algo importante. Es nuestro ícono ahora mismo y tenemos que cuidarlo para que se sienta cómodo”, aseguró James, quien llegará al Mundial sin muchos minutos esta temporada: solo jugó 8 partidos con el Minnesota United. En ellos dio dos asistencias. No marcó goles.

Díaz, por su parte, empezará el Mundial con “exceso” de partidos en las piernas: jugó 51 con el Bayern de Múnich alemán. En ellos anotó 26 goles –más que en ninguna otra temporada de su carrera– y dio 23 asistencias. Fue, además, miembro del mejor tridente de esta campaña en el balompié europeo.

¿Qué más dijo James Rodríguez sobre Luis Díaz?

Luis Díaz no solo brilló esta campaña con el Bayern. Es cierto que su nivel subió, de manera exponencial, desde que llegó al equipo alemán, dirigido por Vicen Kompany. Sin embargo, también se destacó con el seleccionado nacional. En las eliminatorias a Norteamérica 2026 el guajiro también celebró 7 goles que ayudaron a que Colombia terminara tercero, detrás de Argentina y Ecuador.

Por eso James considera que es el gran referente del equipo nacional para el Mundial. La gente coincide. Rodríguez, líder natural de la Selección, manifestó que Díaz será importante para encuentros complicados, como el que disputen ante Portugal el 23 de mayo. “Creo que los jugadores que ganan partidos tienen que estar lo más cómodo posible dentro del campo y es lo que intento también, que esté cómodo, que pueda hacerlo jugar”. Rodríguez, quien fue el goleador del Mundial Brasil 2014 y jugó bien en Rusia 2018 hasta que una lesión en el sóleo lo sacó de competencia, aseguró que todo lo que Luis ha hecho es único y que, además, considera que va a ser grande. “Hay que cuidarlo como tal”.

¿Qué dijo Luis Díaz sobre el elogio de James?

Luis Díaz siempre ha dicho que James Rodríguez es su ídolo. El jugador guajiro lo conoció cuando el volante cucuteño jugaba en el Real Madrid y él era un juvenil que servía de sparring para la Selección Colombia en el estadio Metropolitano de Barranquilla. Desde entonces lo quiere, pero cuando empezó a jugar en la Selección Colombia de mayores, se hicieron amigos. Por eso este jueves, en la atención a medios en la Federación Colombiana de Fútbol, cuando le preguntaron a Díaz por la “asistencia” que le hizo James, él manifestó no estar de acuerdo.