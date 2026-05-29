Video de caída de dueño de Mango captada meses antes de su muerte podría favorecer la defensa de su hijo

La investigación sobre la muerte de Isak Andic, fundador de Mango y uno de los empresarios más influyentes de España, sumó un nuevo elemento que podría cambiar la interpretación de lo ocurrido el 14 de diciembre de 2024 en las Cuevas del Salnitre, en Collbató, cerca de Montserrat.
La defensa de su hijo, Jonathan Andic, entregó al Juzgado de Instrucción número 5 de Martorell un informe pericial acompañado de un video que muestra una caída accidental sufrida por el empresario diez meses antes de su fallecimiento. El documento fue elaborado por dos doctores y un investigador privado y forma parte del recurso presentado contra la decisión judicial que mantiene a Jonathan Andic investigado en el caso.
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La tesis de los peritos es que ambos episodios comparten un mismo patrón biomecánico. Según el análisis, la ausencia de lesiones en las palmas de las manos de Isak Andic no constituye una prueba de intervención de terceros ni de una muerte no accidental.
Los especialistas sostienen que el empresario padecía artrosis en ambas rodillas, una condición que afectaba su capacidad de reacción y de corrección del equilibrio. Esa limitación física habría provocado una pérdida súbita de estabilidad y una caída más vertical, sin los reflejos defensivos habituales.