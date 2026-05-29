Avianca emitió alerta por llamadas fraudulentas para exigir cobros a sus usuarios

Avianca lanzó alerta por llamadas fraudulentas a sus usuarios, a quienes les están exigiendo pagos adicionales en tiquetes bajo el falso argumento de “sobrecostos por combustible”. “Avianca hace un llamado de alerta a sus clientes y a la opinión pública tras identificar que personas ajenas a la compañía están contactando a pasajeros para exigirles pagos adicionales bajo el falso argumento de ‘sobrecostos por combustible’ en tiquetes ya adquiridos”, detalló la aerolínea. La aerolínea enfatizó en que no realiza cobros adicionales sobre boletos ya emitidos, salvo en aquellos casos donde el cliente solicite voluntariamente un cambio en su itinerario original y se aplican según las restricciones de la tarifa y los servicios adicionales comprados. Cualquier comunicación o requerimiento de pago bajo la premisa de costos adicionales por combustible, constituye una estafa. Ante esta situación, la aerolínea indicó que ya se encuentra recopilando la información correspondiente para emprender las acciones legales contra los responsables. La compañía hizo dos recomendaciones clave para evitar que los usuarios sean víctimas de este engaño: Verificar la información únicamente en canales oficiales: Todo proceso de reserva, compra o consulta debe realizarse a través de la página web oficial avianca.com, la aplicación móvil de la aerolínea, o mediante agencias de viajes reconocidas y debidamente reguladas. No realizar transferencias a cuentas bancarias de terceros: Avianca en ninguna circunstancia solicitará enviar dinero a cuentas bancarias de personas naturales para validar, mantener o modificar tiquetes emitidos. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. “La aerolínea agradece a sus clientes reportar cualquier actividad sospechosa a través de sus canales de atención autorizados y ante las autoridades competentes. Avianca reafirma su compromiso absoluto de seguir trabajando de manera conjunta con las autoridades competentes para mitigar estas prácticas ilícitas y proteger la confianza y el patrimonio de sus viajeros”, puntualizó la compañía.