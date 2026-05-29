Avianca emitió alerta por llamadas fraudulentas para exigir cobros a sus usuarios

Avianca lanzó alerta por llamadas fraudulentas a sus usuarios , a quienes les están exigiendo pagos adicionales en tiquetes bajo el falso argumento de “sobrecostos por combustible”.

“Avianca hace un llamado de alerta a sus clientes y a la opinión pública tras identificar que personas ajenas a la compañía están contactando a pasajeros para exigirles pagos adicionales bajo el falso argumento de ‘sobrecostos por combustible’ en tiquetes ya adquiridos”, detalló la aerolínea.

La aerolínea enfatizó en que no realiza cobros adicionales sobre boletos ya emitidos, salvo en aquellos casos donde el cliente solicite voluntariamente un cambio en su itinerario original y se aplican según las restricciones de la tarifa y los servicios adicionales comprados.

Cualquier comunicación o requerimiento de pago bajo la premisa de costos adicionales por combustible, constituye una estafa. Ante esta situación, la aerolínea indicó que ya se encuentra recopilando la información correspondiente para emprender las acciones legales contra los responsables.