Cintillo de indicadores económicos Colombia

Cargando...

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Estadounidense murió en la entrada de un edificio en Bello, Antioquia

El ciudadano extranjero había salido con una mujer que lo había recibido desde finales de la semana pasada en su vivienda. Se investiga si la muerte se debió a quebrantos de salud.

  • En el acceso a una de las torres de este edificio, en el barrio Villas del Sol, de Bello, ocurrió la muerte del estadounidense, de origen árabe, Sirajaldin Khalifa Abdul Qadr, de 64 años. FOTO: SANTIAGO OLIVARES TOBÓN
    En el acceso a una de las torres de este edificio, en el barrio Villas del Sol, de Bello, ocurrió la muerte del estadounidense, de origen árabe, Sirajaldin Khalifa Abdul Qadr, de 64 años. FOTO: SANTIAGO OLIVARES TOBÓN
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 2 horas
bookmark

Después de dar una vuelta por el parque de Bello, un ciudadano americano con orígenes árabes y una mujer llegaron a un conjunto residencial del barrio Villas del Sol, en este municipio del norte metropolitano. Cuando se disponían a ingresar a la torre del apartamento donde se hospedaban, el extranjero se desplomó de repente, falleciendo en el sitio.

La muerte de Sirajaldin Khalifa Abdul Qadr, de 64 años, ocurrió sobre las 3:30 de la tarde del pasado martes en la carrera 63A con la calle 77, dentro del conjunto residencial Cerros de Avellaneda, en la parte alta del occidente de Bello.

De acuerdo con los testigos, este extranjero había llegado al país el pasado viernes y se había hospedado en el apartamento de una amiga, donde estuvo todo el puente festivo sin salir de la vivienda, en parte por los problemas de salud que padecía.

Entérese: Español fue hallado muerto en hotel de Prado, Medellín

Sin embargo, para tomar un poco de aire, decidieron salir en la tarde hacia el parque de Bello y, después de departir por cerca de dos horas, deciden regresar a la vivienda, en gran parte porque no presentaba buenas condiciones de salud.

Después de bajarse del taxi y dirigirse hacia la torre 2 de este conjunto residencial, en la entrada de la misma, Abdul Qadr cayó al suelo inconsciente. Vecinos y los vigilantes ayudaron a subir a este hombre al piso 19 mientras llamaban al personal médico para que lo atienda.

Le puede interesar: Joven murió en una piscina en El Poblado en medio de una fiesta organizada por un gringo

Cuando los médicos de los organismos de socorro llegaron a la edificación, hicieron la valoración y se dieron cuenta que este extranjero no tenía signos vitales. Intentaron reanimarlo, pero los esfuerzos médicos fueron estériles para intentar salvarle la vida.

Ante las características de la muerte y por tratarse de un ciudadano extranjero, los agentes del CTI de la Fiscalía realizaron la inspección judicial al cuerpo. El extranjero, al parecer, tenía varias complicaciones medicas que no establecieron.

El incremento de visitantes extranjeros, sin contar los nacidos en Venezuela, llevó al aumento de muertes de estas personas en la ciudad por distintas circunstancias. Al menos, 12 personas de distintas nacionalidades han muerto este año en el Valle de Aburrá en distintas circunstancias. De ellas, tres han sido homicidios.

Preguntas frecuentes (FAQ)

1. ¿Quién era el ciudadano estadounidense que murió en un conjunto residencial de Bello?
El fallecido fue identificado como Sirajaldin Khalifa Abdul Qadr, un ciudadano estadounidense de 64 años con orígenes árabes. Había llegado a Colombia pocos días antes de su muerte y se encontraba hospedado en el apartamento de una amiga en el municipio de Bello.
2. ¿Qué se sabe sobre la muerte del ciudadano estadounidense en Bello?
Según la información de la noticia, el hombre se desplomó cuando ingresaba al conjunto residencial Cerros de Avellaneda, en el barrio Villas del Sol. Personal médico acudió al lugar e intentó reanimarlo, pero confirmó que ya no tenía signos vitales. La causa específica de la muerte no fue establecida en el reporte.
El hombre salió junto a una amiga a recorrer el parque principal de Bello durante aproximadamente dos horas. Al regresar al conjunto residencial, descendió del taxi y, cuando se dirigía hacia la torre donde se hospedaba, cayó inconsciente.
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos