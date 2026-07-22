El último acelerón de Petro: firmó contratos por $3,4 billones tras la Ley de Garantías, según Transparencia por Colombia

Mientras crecen las denuncias sobre una presunta “raspada de olla” en el Estado antes del cambio de gobierno, Transparencia por Colombia reveló que las entidades del Gobierno Nacional suscribieron 6.717 contratos por $3,4 billones en apenas 19 días tras el levantamiento de la Ley de Garantías. El monto equivale al 45% de toda la contratación pública registrada en el país durante ese periodo.
El informe, titulado “Análisis de la contratación del Gobierno Nacional posterior a la Ley de Garantías”, se basa en los contratos registrados en SECOP I y SECOP II, contrastados con el Sistema de Información Estratégica (SIE) de Función Pública, el SIGEP y el RUES.
Todo esto se conoce, además, a dos semanas de que este Gobierno deje la Casa de Nariño, en medio de denuncias y cuestionamientos que advierten un presunto intento de “raspar la olla” en distintas entidades del Estado.
Por otro lado, la organización reiteró el marco legal que motivó el estudio: “El artículo 33 prohíbe a las entidades estatales celebrar contratos mediante la modalidad de contratación directa durante ese mismo período (Ley de Garantías), salvo las excepciones previstas en dicho artículo”, en referencia a los cuatro meses previos a la elección presidencial.
Ese periodo de restricción, que cubrió la primera y la segunda vuelta, se extendió del 31 de enero al 21 de junio de 2026.
Justamente sobre esto, en diálogo con EL COLOMBIANO, Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia, aseguró que “el principal hallazgo (del informe) es que, tras levantarse la Ley de Garantías, ya se ha avanzado en la firma de cerca de $7 billones en contratos, de los cuales aproximadamente $3,4 billones corresponden al Gobierno Nacional”.
Y que, como un dato relevante: “Muchos de esos recursos se asignaron mediante contratación directa, una modalidad que genera mayor discrecionalidad y tiene procesos más ágiles y no competitivos”.