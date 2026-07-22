Simón Molina, vicepresidente de la Cámara de Representantes, radica citación a debate de control político contra Quintero

Apenas un día después de ser elegido por unanimidad como primer vicepresidente de la Cámara de Representantes para el periodo 2026-2027, el congresista antioqueño Simón Molina anunció una de sus primeras acciones de control político: citará al actual superintendente nacional de Salud, Daniel Quintero, para que responda ante el Congreso por lo que calificó como la “grave crisis” del sistema de salud colombiano. Molina fue concejal de Medellín durante el mismo periodo de la alcaldía de Quintero. En este tiempo, Molina fue uno de sus principales opositores. Asegura que ahora trasladará ese ejercicio de control político al Congreso. “Durante años enfrenté la corrupción de Daniel Quintero desde el Concejo de Medellín. No guardé silencio entonces, y tampoco lo haré ahora”, afirmó el congresista. Entérese: Además de su combo, Supersalud se llenó de caos con llegada de Daniel Quintero En un video publicado en sus redes sociales, el representante sostuvo que uno de los mayores problemas heredados del gobierno de Gustavo Petro es el deterioro del sistema de salud y aseguró que Quintero, quien empezó formalmente como superintendente de salud en abril de este 2026, deberá explicar las decisiones adoptadas desde dicha entidad. “He radicado ante la Cámara de Representantes una citación de control político a Daniel Quintero, superintendente de Salud (...). Daniel Quintero tendrá que responder ante el Congreso”, manifestó Molina.

La confrontación política entre ambos no es nueva. Durante el gobierno de Daniel Quintero en Medellín, Molina fue una de las voces más críticas desde el Concejo. Por ejemplo, en 2021 impulsó, junto con otros concejales, una moción de censura contra la entonces secretaria privada de la Alcaldía, María Camila Villamizar, al considerar que había intervenido en asuntos relacionados con Empresas Públicas de Medellín (EPM) por fuera de sus competencias.

Las controversias que persiguen al Superintendente de Salud

El anuncio del debate ocurre en medio de varias controversias alrededor de la administración de Daniel Quintero en la Supersalud. Desde su nombramiento, fue cuestionado y sectores cercanos al gobierno de Gustavo Petro han nombrado su designación como uno de los peores errores. Incluso, Carlos Carrillo, anterior director de la UNGRD, dijo en una entrevista con EL COLOMBIANO que esa decisión le pudo costar al Pacto Histórico cientos de votos en campaña a la presidencia que terminaron perdiendo. Después de eso, el manejo de la entidad empezó a llamar la atención: modificó el manual de funciones para flexibilizar requisitos en varios cargos y adicionó puestos. Y, finalmente, nombró a varios exfuncionarios de su administración en Medellín en cargos directivos, algunos de ellos cuestionados y sin experiencia en el sector salud. La entidad, sin embargo, ha respondido que todos los nombramientos cumplen los requisitos legales exigidos para cada cargo. Más noticias: De un bufete de abogados a robótica y minería: estas fueron las empresas que Daniel Quintero creó en un solo día Uno de los más criticados ha sido Juan David Duque, nombrado como Superintendente delegado de Protección al Usuario, quien fue su secretario privado y tuvo que dejar el cargo después de una moción de censura aprobada por el Concejo de Medellín después de diversas denuncias sobre irregularidades y gastos injustificados en el “fondo fijo reembolsable” o caja menor del despacho de la Alcaldía. El caso mereció que la Contraloría y la Procuraduría abrieran investigación sobre el tema. Pues precisamente fue Duque quien ordenó una de las auditorías que han mantenido el nombre de Quintero entre los titulares: buscaron auditar la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA), una de las empresas más importantes del departamento, enviándole cuestionarios con más de 70 peticiones de información. Según el entonces gerente, Esteban Ramos, incluso solicitaban información que no existe en la FLA, como gastos de representación o de caja menor. Esta auditoría fue suspendida por un juzgado después de una tutela interpuesta por la FLA. Además de esta, otro juez también suspendió, ambas de manera provisional, una auditoría ordenada a la Secretaría de Salud de la Alcaldía de Medellín.

En ambos casos, las decisiones judiciales señalaron que existían cuestionamientos sobre la imparcialidad de los funcionarios que impulsaban las actuaciones administrativas, mientras se resuelven de fondo las acciones de tutela presentadas por las entidades afectadas. La Superintendencia ha defendido dichas inspecciones argumentando que hacen parte de un plan nacional de vigilancia y control que incluye cientos de auditorías en diferentes regiones del país. Asimismo, vale la pena recordar que el exalcalde enfrenta un proceso penal relacionado con el caso Aguas Vivas y que su hermano, Miguel Quintero, será imputado por diversos delitos en otros casos de corrupción e irregularidades en la contratación de entidades públicas de Medellín. Estos casos ocurrieron durante el mandato de Quintero. Recientemente también fue objeto de cuestionamientos tras conocerse la creación de varias empresas antes de asumir la Superintendencia, entre ellas sociedades dedicadas a minería, energía, robótica y servicios jurídicos, registradas el mismo día y con un mismo domicilio. Ante esto, Quintero ha sostenido que todas fueron reportadas en su declaración de bienes y que ninguna ha contratado con el Estado.

¿Qué busca la citación?

La fecha del debate aún no ha sido definida por la Cámara de Representantes. Sin embargo, Molina ya anticipó que buscará que el superintendente explique las decisiones adoptadas durante su gestión, el manejo de la crisis del sistema de salud y las denuncias sobre presuntas irregularidades. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. La citación se convierte en uno de los primeros debates de alto perfil político del nuevo Congreso y enfrenta nuevamente a dos figuras que ya protagonizaron fuertes enfrentamientos durante la administración de Daniel Quintero en Medellín. Lea más: ¿Venganza política? La FLA recusa a Daniel Quintero y a su exsecretario privado por polémica auditoría Bloque de preguntas y respuestas